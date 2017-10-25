（影音）周曉涵熬成女一大戰2男 爆乳寫真迷倒曹晏豪

〔記者鍾智凱／台北報導〕周曉涵、曹晏豪、劉書宏、陽靚、林慶台、溫肯尼今出席東森《獅子王強大》記者會，該劇為推理愛情路線，周曉涵出道10年第一次當女主角，這讓她備感壓力，她說「既期待又怕受傷害」，劇中她飾演歷史老師及鑑定家，但這齣戲因角色形象緣故，不惜遮住自身強大的D乳，她笑說自己不敢混水摸魚，「反正之前寫真集都露夠了」。

周曉涵出席東森《獅子王強大》卡司發布會。（記者宋志雄攝）劉書宏及曹晏豪合力攜手辦案，為了培養默契，曹晏豪當工具人載劉書宏回家，但其實很想載周曉涵，不過周曉涵自己開車，讓曹晏豪沒得載很失落，且他發現周曉涵跟曹晏豪明明只見過一次面，卻很有得聊，讓他頗不是滋味。

陽靚（左）、劉書宏出席東森《獅子王強大》卡司發布會。（記者宋志雄攝）周曉涵為了一次應付2男，她也將之前美乳放送的2本寫真集《BE MINE，be yours》桌曆送給劉書宏及曹晏豪，劉書宏一看到寫真集就目不轉睛，曹晏豪更是細看每一頁，當時在吃飯的他說：「這樣血液循環會比較好」，並把桌曆放在臥室慢慢看。

左起溫肯尼、陽靚、曹晏豪、周曉涵、劉書宏、林慶台出席東森《獅子王強大》卡司發布會。（記者宋志雄攝）《賽德克．巴萊》主角林慶台少接偶像劇，身為牧師的他地雷多，舉凡戰爭、仇恨、外遇等情節均碰不得，為此推掉不少中國電影的邀約，為職業道德棄賺人民幣。這次在《獅子王強大》則被設定為類似《深夜食堂》的掌廚。

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