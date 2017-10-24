（影音）男星扮女床戰帥T 驚喊「第一次摸到真奶」

〔記者吳琬婷／台北報導〕台片《阿莉芙》講述原住民與跨性別族群議題，主角舞炯恩和趙逸嵐在片中分別飾演想變性的男子與打扮中性的帥T，兩人在片中也有一段激情床戲，趙逸嵐還需大膽抓著舞炯恩的手摸向自己的胸部。趙逸嵐透露當下有喝配合劇情、真的喝酒壯膽；舞炯恩則驚喊「以前沒摸過女生的真奶，第一摸真的被嚇到」，笑說片中驚嚇和抗拒演出都是真實反應。

《阿莉芙》首映會，陳竹昇（左起）、鍾孟宏、王育麟、吳朋奉。（記者陳逸寬攝）導演王育麟今率主要演員鄭人碩、舞炯恩、趙逸嵐、陳竹昇等人出席首映會，片中客串演出變裝皇后的Matt也遠從英國來台、盛裝參加，並與鄭人碩現場還原「喬奶」、「豐臀」片段，他笑說拍戲時，事前都要花4小時打扮，但一換裝完畢，自然就能流露「女王姿態」；舞炯恩也穿著片中價值30萬的排灣族貴族服飾登場。

《阿莉芙》首映會，陳竹昇（左起）、吳朋奉、導演王育麟、舞炯恩、NCC主委詹婷怡、胡德夫、趙逸嵐、Matt Fleming、鄭人碩。 （記者陳逸寬攝）舞炯恩和趙逸嵐在片中飾演跨性別男女，在現實生活中，兩人也偏好中性打扮，舞炯恩透露，小時後因說話方式和行為較女性化，會被同儕以「娘娘腔」、「死人妖」等字眼形容，還曾在高處被人推下；趙逸嵐則說，有時在外面上女廁，會嚇到一些阿姨，還曾被趕出來過，因此兩人都盼透過該片讓大眾更認識跨性別族群。

《阿莉芙》首映會，導演王育麟與胡德夫。 （記者陳逸寬攝）另外，陳竹昇在片中穿女裝、詮釋妖嬌變性人，傳神演技獲入圍金馬男配角獎肯定，他透露事前有向好友陸明君和老婆討教，扮相讓老婆也稱讚，但他對角色「胸部大小」有自己的審美觀，笑稱「有故意不要墊得太大，想要自然一點」。

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