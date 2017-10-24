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（影音）新世代女性保養想什麼？全球研究報告這樣說⋯

2017/10/24 12:41

〔記者邱巧貞／東京報導〕還在談分齡保養嗎？其實不論針對疾病或是肌膚抗老，講求的觀念就是「預防勝於治療」，今日在東京舉辦的迪奧全球肌膚保養高峰會，聚集各界肌膚保養專家，宣告未來保養品的研發重點將從「對症下藥」轉移到「預防醫學」。英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne ）成為迪奧凍妍新肌系列代言人。翻拍Cara Delevingne Instagram

現今各家化妝品牌都鎖定新一代年輕消費者的特性研發產品。業者發現，新時代女性充滿行動力，不愛等待，崇尚「現在就做，不留遺憾」，她們對於保養有自己的觀點，不再是經由媽媽來認識保養這件事，取而代之的是，她們深信立即保養、即刻見效，而且越早開始，就可以鎖住青春高顏值。此外，產品所使用天然成分來源以及環保等議題，也都是新世代女性關注焦點。迪奧在東京舉辦的全球肌膚保養高峰會。（記者邱巧貞攝）

化妝品業者希望透過「預防醫學」對未來老化的演變結果做出最大化的預測，雖然每個人會出現的老化跡象都不一樣，有人是發生在毛孔粗大、有人是缺乏彈力，有人是皺紋出現...，但，當老化發生時，除了對症下藥的治療之外，若能在老化剛開始發生時就愈早給予解決方案，就愈能有效延緩老化。基於此，業者提出更精準的「混搭」式保養。迪奧凍妍新肌系列同步推出5大明星精華，高達85%溫和天然成分，分別為：凍妍新肌潤澤精華、凍妍新肌煥采精華、凍妍新肌拉提精華、凍妍新肌控油精華、凍妍新肌舒緩精華，皆為30ml/3400元。（記者邱巧貞攝）

迪奧2018年即將推出「迪奧凍妍新肌系列」，以一款「凍妍新肌抗氧霜」為主要核心，搭配5款專精式精華的方式， 以精準保養概念，對焦解決肌膚老化前兆的乾燥、暗沉、鬆弛、出油、敏感等肌膚問題，迪奧美妍中心在珍稀的「香根鳶尾花」中，找到有效的抗氧化成分，成為此款乳霜最重要的成分。迪奧凍妍新肌抗氧霜以「香根鳶尾花」為主成分，具抗氧化效果，可任意混搭或疊擦五款精華使用，50ml/3400元。（記者邱巧貞攝）

此外，此系列產品標榜以高達85%的溫和天然成分，5大精華液可與乳霜自由疊擦或混搭，任意「混」出青春高顏質。為了更貼近新世代女性族群，「迪奧凍妍新肌系列」也請到英國「搞怪超模」卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne ）擔任代言。迪奧凍妍新肌系列以一款「凍妍新肌抗氧霜」為主要核心，搭配五款專精式精華的方式， 解決肌膚老化前兆問題。迪奧提供

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