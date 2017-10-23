開朗女星突患創傷症候群 心理醫生殘忍揭真相

〔記者吳志偉／台北報導〕李維維最近接下三立八點華劇《真情之家》女主角，戲外已是熟女的她，看到角色設定「沒談過戀愛」，不禁大呼：「一定是一直演這樣的角色帶塞我，害我一直單身！」也坦言一直以為自己對單身生活感到很自在，沒想到卻被心理醫師一針見血的話，戳破盲點。

據《中國時報》報導，李維維過去一直認為自己很能享受單身生活，直到碰上認識20年、親如家人的好友因憂鬱症驟逝，加上她這4年來拚命拍戲，沒有時間休息，原本以為自己「很好」，卻在此時罹患「創傷症候群」，還有自律神經失調、心悸的問題，心理醫師診斷之後，直言：「其實妳並沒有很好，妳不知道怎麼跟自己相處。」在那段身心俱疲的日子，讓她更想找個人依靠。

之前經歷過兩段烏龍緋聞，讓李維維餘悸猶存，覺得正常交朋友都很難，更別說是交男友。她坦言平常生活很宅，朋友圈超級單純，認識不了新朋友，也曾沮喪地向苗可麗吐露心聲：「我覺得我找不到對的人」、「我一定嫁不出去了」，結果被一向正面思考的苗可麗狠狠念了一頓。她也表示，等《真情之家》殺青後，一定要好好談戀愛，有朋友再約半夜出來，也不會懶懶地說「我不想出門、好麻煩、我想在家看韓劇」了。 李維維罹患「創傷症候群」。（資料照，記者趙世勳攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。