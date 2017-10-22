乃哥飆罵從從節目播了！ PTT網友實況轉播

夏語心和唐從聖狂虧，徐乃麟反擊。（翻攝自華視）

〔即時新聞／綜合報導〕綜藝大哥「乃哥」徐乃麟飆罵「從從」唐從聖事件，隨著徐乃麟道歉、唐從聖的原諒落幕，昨晚《天才衝衝衝》播出飆罵當天的節目內容，在節目的後半段徐乃麟的臉色明顯沉重，大家的表情也忽然變得尷尬，疑似當時就是唐從聖被罵完後，眾人又開始錄節目，但氣氛仍有點低迷。

夏語心和唐從聖狂虧徐乃麟。（翻攝自華視）

先前曾有媒體報導，當天錄影時，大家正在玩猜字遊戲，唐從聖將荒謬（ㄇㄧㄡˋ）的謬，唸成ㄇㄧㄠˋ，徐乃麟不讓他過關，唐從聖先是譏徐乃麟小家子氣，舒子晨又說「雞蛋裡挑骨頭」，唐從聖接著又譏輸不起，徐乃麟因此爆發。

徐乃麟爆發後，眾人又接著開始錄節目，昨晚的畫面是進廣告，廣告結束後大家表情都很凝重。在PTT也引起網友熱烈討論，甚至有網友實況轉播，直呼：「火藥味出現了，徐乃麟說你要不要先走」、「走了就沒事了」、「生氣了！」、「看得我好尷尬」、「來了來了」、「荒謬，來了」、「終於輪到荒謬這題」、「注意大家表情」、「哇靠剛剛感覺快看到裡面了」、「根本是徐乃麟的問題」、「乃哥根本在忍了」、「感覺已經爆氣了」、「都剪掉了」、「臉都好僵」、「剪了，只剩下三個女的尷尬臉」、「剪得蠻順的」、「直接收尾」。

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