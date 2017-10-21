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三立爆貪瀆弊案 傳蘇麗媚將回鍋接掌大權

2017/10/21 18:32

〔記者吳志偉／台北報導〕三立電視上月底因台內總監捲入貪瀆予以免職並提告，沒想到經查明發現貪瀆人員竟包括已離職的前執行副總莊文信，據悉牽涉的不法所得更高達近億元，19日已正式向法院控告背信詐欺。然而在事件爆發之前，就有消息傳出，也曾擔任執行副總的蘇麗媚將回鍋三立，因此這次在莊文信被控告之後，便有員工開始猜測，身為三立總經理張榮華老婆的蘇麗媚，可能重返老東家，接手坐上莊文信的位子。夢田文創執行長蘇麗媚。（翻攝自夢田文創臉書）

蘇麗媚過去在三立任職時，以《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等戲打響三立本土劇名聲；從《MVP情人》、《海豚灣戀人》，到近年來的《犀利人妻》與《敗犬女王》等偶像劇，更是部部創下超高收視率，不但成功為三立打造｢偶像劇王國｣，她更外界譽為「偶像劇天后」。三立總經理張榮華（左）、執行副總莊文信。（資料照，記者胡舜翔攝）

2011年蘇麗媚毅然決然離開三立，以個人身分創辦「夢田文創」，推出《巷弄裡的那家書店》獲不錯迴響，前不久的電視電影《偽婚男女》、《替身》，則以同志議題為劇情主軸。

蘇麗媚在夢田交出漂亮成績單，也因此外傳三立面對這兩年來員工縮減、偶像劇收視不佳、獲利也不比以往風光的情況下向她招手。原先三立內部傳出，蘇麗媚有望回鍋接手目前三立積極推動新媒體的影音平台「Vidol」，但隨著昨天爆發前執行副總莊文信涉貪瀆弊案，讓不少員工猜想，蘇麗媚這次回三立，頂替莊文信原先職務的機會更大。對於蘇麗媚重返三立一事，記者詢問三立資深副總張正芬，她僅回答：「沒有。」

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