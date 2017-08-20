（影音）睽違10年沒上台 阿妹虧Saya「最難請的嘉賓」

阿妹（右）和妹妹Saya（左）同框飆唱。（EMI提供）〔記者翁子涵／台北報導〕「阿妹」張惠妹《烏托邦2.0慶典》巡演邁入第4場，今晚請來妹妹Saya擔任嘉賓，阿妹笑說雖然每個禮拜她們都會家庭聚會，但每次邀她上台合唱，Saya都說不要，讓阿妹忍不住封她為「最難請的嘉賓」，姐妹倆今也同框帶領「妹迷」回到1998年，飆唱《愛最大》，讓現場氣氛嗨到最高點。

阿妹（左）和妹妹Saya（右）同框飆唱。（EMI提供）Saya今頂著和姐姐阿妹一樣的雷鬼辮子頭，在台上又唱又跳展現超帶勁的「妹式」風格，睽違2年，2人又合體開唱《愛最大》，Saya更現場solo一段爆發力十足的舞蹈，台下歌迷則立馬以尖叫聲轟炸回應，姐妹倆在舞台上感性相擁，看見妹妹和家人都到場力挺，阿妹興奮喊：「我們今天全家都到齊了！」

久未現身的Saya在台上開玩笑說：「我相信今天也有很多人是來看我的。」透露自己在台灣超過10年沒站上大舞台，阿妹也趁機抱怨：「我說服了她很久，她才願意上台幫我當嘉賓。」姐妹倆超震撼的演出，再次嗨翻港都。