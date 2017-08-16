陳庭妮辣秀鋼管舞 扮舞孃自爆「尺度很大」

陳庭妮在新片《盜命師》突破形象挑戰性感電子花車女郎。（穀得提供）〔記者許世穎／綜合報導〕去年以電影《失控謊言》入圍金馬獎最佳新演員的甜姐兒陳庭妮，在新片《盜命師》突破形象挑戰性感電子花車女郎，更為此花了兩個多月苦練高難度鋼管舞，自爆角色的「尺度」很大。劇組還找來拿過多次國際鋼管舞比賽的冠軍教練，飾演片中暖場的舞孃，讓個性好強的她倍感壓力。

《盜命師》為導演李啓源暌違5年推出的電影新作，找來王陽明和陳庭妮搭擋演出，上週發布正式海報立刻引起熱烈討論。其中，陳庭妮頭頂一身白色短假髮的火辣裝扮，更是讓粉絲直呼「超級驚豔」。她在片中腳蹬鞋跟高達17公分的性感大腿靴，攀在鋼管上旋轉、倒掛、劈腿，展現出超乎水準的表演，即使因此練到全身淤青也從不喊痛，表現超敬業。

《盜命師》找來王陽明搭檔陳庭妮，正式海報發佈立刻引起熱烈討論。（穀得提供）李啓源表示，當初會找陳庭妮演出這個角色，就是覺得她的外表像個鄰家女孩，個性大剌剌的又很單純，但畫起濃妝、穿上豔麗的戲服，就非常有「本土性感的味道」，這種充滿反差的衝突，相當符合片中「金芭比」這個角色。

除了要苦練鋼管舞，陳庭妮還要在片中撂台語，在台中出生長大的她，一對上資深演員喜翔，竟立刻破功。陳庭妮表示，接演《盜命師》的挑戰非常大，除了體能、肢體動作需要磨練外，台詞的部分也要下苦心作功課，因此很期能讓觀眾看到不一樣的自己。《盜命師》將於10月6日在台上映。