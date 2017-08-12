周子瑜翻版！《爆炸2》女歌手遭控台獨道歉

王丁筑在劇中被指台獨。（公視提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕公視《他們在畢業的前一天爆炸2》播出後話題不斷，除了「神還原」太陽花運動等青島東路場景，還關注許多台灣本土議題，包括財團壟斷媒體經營、買房、過勞等，本週第三集將播出王丁筑因直播演唱《美麗島》，被指控為台獨藝人，唱片公司強迫她道歉，否則要求償千萬巨款，網友直言：「就是周子瑜事件的翻版！」

此外，來自中國的兩位演員胡廣雯及夏騰宏，昨在直播上與粉絲互動，大啖雞排，重現劇中學運場景，兩人被網友問到《爆炸2》有許多關懷台灣土地的議題，接戲時是否有遲疑？胡廣雯坦然表示一開始導演鄭有傑找她來演出時，曾反覆問她會不會擔心因為這些議題被抨擊，「我覺得擔心是沒有必要的，因為我演的是來自中國的新聞系交換學生，作為記者，就算去戰場，也只是想呈現看到的東西，沒有一定的對錯。」夏騰宏則笑說一看到導演是鄭有傑，就非常想要合作，從沒多想。 胡廣雯（左）昨和夏騰宏上直播，與粉絲互動。（公視提供）

此外，胡廣雯回憶拍灑水車的學運戲，「第一次遇到灑水車，大家一起在那邊被淋，我被擠在中間，那種奮力抵抗、表達自我的方式，讓我相當震撼。」《爆炸2》共6集，於每週六晚上9點播出，上週播出後目前累計約180萬次點擊，加上短片預告等影片總流量突破220萬。