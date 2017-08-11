走過婚變7年 辣媽王靜瑩現在忙這件事

王靜瑩近期接廣告代言，氣質依舊。（寶麗來國際娛樂股份有限公司提供）（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕久未在螢光幕露面的王靜瑩，上次正式在螢幕前曝光已是前年拍三立《我的寶貝四千金》，近期她復出，為美容保養品拍攝廣告，也聊到這段沒接戲、曝光的日子，自己沒閒著，分別赴世界級的東京、巴黎藍帶廚藝學院當學生，學習甜點課程。

王靜瑩專注於甜點烘焙，還到東京、法國等地進修。（寶麗來國際娛樂股份有限公司提供）（記者蕭方綺攝）

完全沒有任何甜點基礎的她，學習打蛋白打到痠痛不已，左右手直發抖，到最後甚至長繭，有時一不小心燙到還會起水泡。除此之外，經常要刷洗鍋子廚具且常要碰清潔劑，指甲變得很軟很脆弱，每天回到租屋處後必須要複習每日功課寫筆記，還要洗刷沾到食材的學生制服，讓她直呼地：「怎麼每天都在刷刷刷啊！好像是灰姑娘一樣！」

王靜瑩專注於甜點烘焙，還到東京、法國等地進修。（寶麗來國際娛樂股份有限公司提供）（記者蕭方綺攝）

回想東京的藍帶之旅，王靜瑩說，她一口氣報名了三個月的密集班，這三個月她必需經過每月的進階考試，通過考試才能繼續學習下去。朋友們都勸她說密集班是給有經驗的學習者所進修上的課程，壓力是很大的！但她當時覺得想做就去做，別想這麼多，所以毫不猶豫直接報名。朋友紛紛笑說她真是個「傻大膽」！

王靜瑩專注於甜點烘焙，還到東京、法國等地進修。（寶麗來國際娛樂股份有限公司提供）（記者蕭方綺攝）

這樣極度高壓的生活撐了兩周後，王靜瑩忍不住難過流淚，後來她靠著每天與兒子視訊聊天，兒子不斷鼓勵媽媽不要放棄，覺得她做的很好，王靜瑩欣慰地感受到兒子長大了。最後終於讓她順利通過中高階班的考試，順利畢業領取法國藍帶東京校高級甜點證書。