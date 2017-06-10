齊柏林自豪冒險精神「溫和的力量最大」

齊柏林日前受訪時表示認為「溫和的力量最大」。（記者趙世勳攝）

〔記者許世穎／台北報導〕記錄片《看見台灣II》前天剛舉行開鏡記者會，今傳出進行空勘任務時直升機墜毀，機上包括導演齊柏林的3人皆已不幸罹難。齊柏林前天才在記者會上宣布《看見台灣II》開鏡，取鏡地點由台灣擴大到日本、紐西蘭、馬來西亞和中國等地區，意外發生令人不甚唏噓。

導演齊柏林2013年拍攝紀錄片《看見台灣》，以2.2億元票房締造台灣影史紀錄片最高票房紀錄，該片也榮獲第50屆金馬獎最佳紀錄片，續集《看見台灣II》預計拍攝一年半，要在2019年上映。

他前天接受專訪時表示，對於《看見台灣》帶來的影響力感到高興又慚愧，一方面覺得為環保盡了一份心力，二來覺得總是做的不夠多。他認為，無論是拍攝《看見台灣》或是續集，都不以批判角度做拍攝，「我覺得還是溫和的力量最大」，更說希望憑著冒險精神繼續拍攝，「看世界才能幫助台灣」，沒想到卻發生憾事。