林予晞越南宣傳新戲 宇宙約拍女女劇遭打槍

林予晞與宇宙出席第五屆越南國際電影及電視技術展覽會。（明悅整合行銷提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕林予晞與宇宙受台灣電視劇製作產業聯合總會之邀，一同出席第五屆越南國際電影及電視技術展覽會，宣傳TVBS 戲劇《酸甜之味》，也代表介紹台灣傳統宮廟擲筊及求籤和天燈等祈福文化。

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝表示：「這次共有 14 家單位一同前來參與這次的展覽會，其中更有電視台及製作單位的代表，也是首次有台灣藝人來宣傳，這是為了表達對越南巿場的重視，加強兩邊的交流合作。」

林予晞與宇宙出席第五屆越南國際電影及電視技術展覽會。（明悅整合行銷提供）

林予晞與宇宙因為拍攝《酸甜之味》，常受到賀一航大哥邀請參與聚會因而變得熟識，宇宙也透露此次在戲中飾演的小三角色，在網路上受到了一些網友的罵聲，心情因此也受到了影響，不敢再去看網友的回應，她說：「要接演這個角色前自己考慮了蠻久，但由於真的很喜歡演戲，又很期待跟這個團隊合作，所以最後還是決定接演。其實拍攝過程中導演已經修改了很多地方，幫這個角色增添不少分數。」

提到最想挑戰角色，林予晞說：「目前最想演雙重人格的角色，那種表面跟內心是很極端的隱藏性格的感覺，演起來會很過癮。」宇宙則表示自己最想演女俠或女打仔，很想嘗試吊鋼絲、武功高強的感覺，就算會練到全身都黑青也沒關係。

林予晞與宇宙出席第五屆越南國際電影及電視技術展覽會，現場兩人與越南藝人合照。（明悅整合行銷提供）

問到兩人拍戲最大尺度，林予晞表示其實最主要是看劇本、導演跟演員，但如果是像南韓電影《下女的誘惑》那樣女女戀的劇劇，尺度是可以接受的；宇宙也回應說自己是非常害怕演床戲的，但如果劇本真的很好，也跟林予晞一樣，林予晞聽完則立刻吐槽：「如果是跟宇宙一起拍的話我會沒有辦法，因為看著宇宙的臉會一直笑場；若非得要挑一個閨蜜一起演的話會選溫貞凌，因為感覺上溫貞凌可以引導進入角色。」宇宙則一直在一旁裝嚴肅強調自己不會笑場，會認真演好。

林予晞說這次工作結束後，會找空檔帶第一次到越南的宇宙，去3層樓的古蹟改建成的咖啡館，整棟的咖啡館很特別之外，宇宙也是一個很喜歡探索新鮮事物的人，所以若有機會還會約她去尼泊爾玩，因為尼泊爾是一個充滿宗教、寺廟跟歷史古蹟的地方。

林予晞與宇宙出席第五屆越南國際電影及電視技術展覽會。（明悅整合行銷提供）