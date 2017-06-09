為了這件事 漫威DC總裁難得同台合作了！
2017/06/09 15:28
漫威總裁凱文費奇（右）與DC總裁傑夫強斯（左）難得同台受訪，畫面十分珍貴。（翻攝自推特）
〔記者陳昱均／綜合報導〕現今的主流電影當中，漫改超級英雄系列電影當道，而人物與劇情基本都是由從上世紀就相互競爭的漫威與DC這2間公司所一手打造出來的，雖然演員群們私下和樂融融、甚至還會為彼此的作品互相加油打氣，沒有明顯的「敵對」意識，但雙方粉絲私下則常常是鬧得不可開交、鬥得你死我活，各自都十分忠心護主；而也有許多人的畢生夢想，就是可以看到來自這2家公司的角色可以真正在大銀幕上來場大亂鬥，比出高下來，雖然因為版權以及各種問題，短時間內這幾乎是不可能實現的願望，不過漫威與DC最近就為了一件事，進行了十分難得的合作，甚至能夠看到雙方總裁同台坐下來對談的樣子，引發熱烈討論。
DC（左）與漫威（右）自上世紀就在超級英雄漫畫方面相互競爭，各自擁有大批死忠粉絲。（翻攝自YouTube）
能讓漫威總裁凱文費奇與DC總裁傑夫強斯（Geoff Johns）如此有志一同、甚至能夠親自相見歡的事情，其實也與他們現在各自在努力打造的超級英雄宇宙觀有關，他們是為了要向在1978年將「超人」這個角色帶到大銀幕上，讓《超人》一片更成為第一部大賣座的超級英雄電影，從而令這類電影躍身成主流電影之一的「教父」李察唐納（Richard Donner）來致敬，在美國電影藝術與科學學會的促成下，來發表這為「先驅導師」帶給了他們怎樣的啟發，同台受訪的畫面十分難得。不過，雖然表面上雙方和樂融融，在最近的《星際異攻隊2》與《神力女超人》後，雙方年底又將各自憑藉《雷神索爾3：諸神黃昏》以及《正義聯盟》再次相互較勁，看看觀眾更買哪部片的單。
現今主流的超級英雄系列電影，可以說是李察唐納當年靠著把「超人」帶到大銀幕上後才正式興起的。（法新社）
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