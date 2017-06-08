神展開～山東懷孕當媽 鄭宜農比楊大正先看到驗孕棒

楊大正（左）與山東（右）去年就已經登記結婚。（火氣音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕滅火器主唱楊大正與妻子山東結婚的消息曝光，楊大正的前妻鄭宜農稍早在臉書透露，她今年的生日願望，其實其中一個就是希望山東懷孕，沒想到隔天山東就拿著驗孕棒，告訴她：「欸，我好像懷孕了。」讓她倆當場驚呆。

楊大正目前仍與山東、鄭宜農住在同個公寓，鄭宜農談到：「今年318，一群好朋友在家裡幫我慶生（我生日是319，跟徐若瑄同一天謝謝），幾百年沒盯著發光的蛋糕，聽大家唱生日快樂歌給自己聽了，場面非常好笑。」

鄭宜農。（記者王文麟攝）

她透露那陣子常聽到楊大正跟山東想生小孩的期盼，「因為我本人當前其實除了事業也別無所求，所以我偷偷許了希望阿慧（山東）可以懷孕」，結果隔天山東就驗出了懷孕喜訊，她還比楊大正早一步知道。

鄭宜農笑說：「接下來當然是一陣歡天喜地，以及大家都開始小心翼翼呵護山東的肚子。戒菸的戒菸、分擔勞動的分擔勞動，我相信這個小孩跟我感情一定會很好，因為她爸媽都太ㄎㄧㄤ了，她可能會變成一個小大人跟我一起講他們的壞話。以上可以說明一切，完～」