（獨家）交往14年卡關情變 正妹空姐切了詹智堯

Lamigo桃猿球員詹智堯。（記者陳志曲攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹空姐林佩瑤自星光大道「畢業」10多年，她重返航空界擔任空服員，生活過得自在精彩，感情世界卻意外卡關，1年多前結束與職棒球員「詹帥」詹智堯的14年感情，她受訪談到：「現在就像是家人了，依舊是很好的朋友，希望大家都能過得好。」

林佩瑤是星光大道第二屆參賽者，熱愛歌唱的她，2007年征戰選秀節目，好歌喉獲得不少矚目，外型亮眼的她，這些年爆出不少緋聞，其實她與Lamigo桃猿隊的球員詹智堯愛情長跑14年，2人在高中就認識、交往。

林佩瑤不當歌手，空服員資歷已超過10年。（記者趙世勳攝）其實林佩瑤參加選秀節目時，就曾與詹帥傳出緋聞，直到詹智堯在2009年，贏得職業生涯的第一座單場MVP，當時球團賽後安排林佩瑤現場頒發獎座，2人戀情正式浮上了檯面。

不少球迷都以為他們會步上紅毯，沒想到林佩瑤在去年就主動提了分手，據悉，分手原因則為對婚事不同調，2人對於婚姻都還沒有想法，無奈外界、家人給了壓力不小，他們乾脆選擇退回了朋友關係。

林佩瑤受訪，認了與詹智堯已是朋友關係。（記者趙世勳攝）談到舊愛，林佩瑤仍說：「我們兩個人真的認識很久，在交往期間，他一直是個讓我很放心的人，生活過得單純、重心就是在練球。」更認了這陣子與詹智堯較少聯絡。

至於感情世界是否出現新的護花使者？她對此笑說：「有觀察中的對象。」談到理想的條件？林佩瑤招認是自己是「外貌協會」，最欣賞陽光、乾淨的男生。