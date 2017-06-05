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神力女超人情陷克里斯 「沒人比他演得更好」

2017/06/05 07:28

《神力女超人》中蓋兒加朵（右）與克里斯潘恩（左）擦出的火花十分動人。（華納提供）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕DC超級英雄電影《神力女超人》除了精彩的打鬥戲，蓋兒加朵飾演的黛安娜與克里斯潘恩飾演的英國間諜「史蒂夫崔佛」間的感情線，也是電影一大看點。蓋兒最近接受《娛樂週刊》訪問時說：「我找不到更好的人來演出這部電影，克里斯是個有趣的人，在片場總是能逗我開心。」

崔佛在片中扮演帶領神力女超人入世的關鍵角色，也讓她初嚐愛情的甜美與苦澀。談及該角，蓋兒表示克里斯絕對是不二人選，「他是個非常有天份的演員」，還甜讚他幽默好相處，「我在片場因爲穿得少，常常覺得很冷，但克里斯會一直逗我大笑，讓我覺得很溫暖。」

《神力女超人》中蓋兒加朵（右）與克里斯潘恩（左）擦出的火花十分動人。（華納提供）
克里斯也回讚：「蓋兒不僅漂亮、充滿正能量，又是專業、隨和的演員，尤其是她很愛笑，這讓我非常非常容易愛上她。」一番阿諛立刻遭蓋兒開玩笑吐槽：「別嚇人了，我們是互相討厭對方。」

克里斯笑說：「是這樣沒錯，但我要說，蓋兒拍戲的時後真的很冷，還記得有場戲，她穿著戰鬥服在一個空曠寒冷的地方拍攝，卻完全沒抱怨一句話。」蓋兒妙回：「其實我是冷到說不出話來了啦。」兩人一搭一唱的逗趣互動，看得出私下也是好感情。

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