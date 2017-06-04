《神力女超人》最迷人處遭破梗 全台5天破億！

《神力女超人》票房告捷。（華納提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕《神力女超人》端午節當天搶先在台上映，首日全台賣出4000萬元，本月2日在北美正式上映，連同前一晚特映場賣出1100萬美金（台幣3.3億），連同2日共吸金3880萬美金（約台幣11.6億元）。台灣上映5日，台北4000萬，全台已確定破億。

《神力女超人》敘述戴安娜在成為「神力女超人」之前，是一名從小被訓練為英勇戰士的亞馬遜公主，自幼生長在與世隔絕的天堂小島。直到一名墜機在天堂島附近海域的飛行軍官告訴她，外面的世界正經歷全球性的大規模武力衝突，讓深信自己有能力阻止戰爭的戴安娜毅然離開家園，在大戰中，她將發現自己真正的力量，和與生俱來的天命。

電影與漫畫原著最大的不同在於，導演派蒂珍金斯大膽地將神力女超人出現在人類世界的時間往前提，「我們將漫畫原本設定的第二次世界大戰，往前推進到第一次世界大戰，那是人類歷史上第一次最大規模的戰爭，也是遠距離作戰的開始。」她也說， 「我們試著將一個強大的女性置身在男性主宰的暴力世界中，會有什麼樣的結果？當邪惡充斥著整個世界，完全沒有晦暗背景的神力女超人，是不是能用她的力量改變這個世界？」

派蒂珍金斯將成為今年最風光的女導演，「神力女超人沒有悲傷的過去，沒有需要尋仇的對象，成長過程更沒有陰影，她是天堂島唯一的小孩，每一個人都愛護她，她也學會如何愛人，她受訓成為一個驍勇善戰的鬥士，集合美麗、智慧、慈愛與力量於一身，因此當她知道世界上有人正在受苦時，她無法坐視不管。」這也是神力女超人最迷人之處。