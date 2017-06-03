真正秒殺！Produce 101黃牛票要價…

南韓選秀節目《Produce 101》第二季進入尾聲。（翻攝自Mnet電視台網頁）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓Mnet電視台選秀節目《Produce 101》準備在7月連續兩天舉辦演唱會，門票秒殺不說，連黃牛票都炒到10倍以上價格。

《Produce 101》第二季即將進入尾聲，Mnet電視台也宣布7月1、2日會邀請節目35名練習生一同在首爾奧林匹克公園奧林匹克Hall登場，舉行兩場演唱會。由於參賽練習生人氣超高，甚至可以比美現役偶像，因此演唱會門票也很搶手。

《Produce 101》演唱會門票瞬間秒殺。（圖片翻攝自Produce 101官方粉專）

演唱會門票開賣之後，呈現「開賣即完售」的瘋狂狀態。演唱會門票是在5/31韓國時間晚上8點開賣，結果一分鐘就賣完了！大批粉絲湧入售票網站，還導致網站陷入癱瘓。更誇張的是，原本一張韓幣7萬7（約台幣2000元）的門票，竟然被黃牛炒到120萬（約台幣3萬）。

參與演唱會的35位成員包含Top 11的「出道組練習生」以及落選的24名「演唱會組練習生」，很多粉絲都為了自己心儀的練習生在地鐵站、巴士拉票。