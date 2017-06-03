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同T.O.P呼麻韓女被爆「修修臉」還嗆粉絲「跟歐巴們親抱很多次」

2017/06/03 13:32

T.O.P（右）驚爆呼麻案，和他一起吸毒的女練習生韓瑞熙也被媒體及網友起底。（翻攝自IG）

〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P，日前驚爆呼麻案，與21歲的女練習生韓瑞熙，於去年10月在他位於首爾龍山區、市價高達韓幣30億元（約台幣8691萬元）的高級豪宅吸食大麻，染毒醜聞加緋聞雙重「震撼彈」，讓歌迷震驚又難過。

網友質疑韓瑞熙後天加工「魔鬼身材」。（翻攝自IG）

21歲的韓瑞熙，曾在2012年至2013年參加選秀節目《偉大的誕生3》，因外貌神似宋智孝，被封為「女高女神」。韓瑞熙被媒體起底後，網友翻出她之前的舊照，發現她以前的包子臉「消風」，五官更加「精緻」，就連身材也變得更加凹凸有致，質疑她整形「變臉」、後天加工「魔鬼身材」。

韓瑞熙曾在2012年至2013年參加選秀節目，當時雙頰還有些嬰兒肥，身材也不如現在魔鬼。（翻攝自Naver）網友對照韓瑞熙之前的舊照，發現她以前的「包子臉」消風，五官也變得更精緻。（翻攝自IG）

網友甚至還挖出過去韓瑞熙曾在IG向粉絲炫耀：「我跟你們的歐巴們抱抱、親親好多次，你們做不到吧？」除了讓韓瑞熙和T.O.P的關係益發引人猜測，也扯出另有和她過從甚密的男藝人，引起網友討論。

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