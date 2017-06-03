同T.O.P呼麻韓女被爆「修修臉」還嗆粉絲「跟歐巴們親抱很多次」
2017/06/03 13:32
T.O.P（右）驚爆呼麻案，和他一起吸毒的女練習生韓瑞熙也被媒體及網友起底。（翻攝自IG）
〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P，日前驚爆呼麻案，與21歲的女練習生韓瑞熙，於去年10月在他位於首爾龍山區、市價高達韓幣30億元（約台幣8691萬元）的高級豪宅吸食大麻，染毒醜聞加緋聞雙重「震撼彈」，讓歌迷震驚又難過。
21歲的韓瑞熙，曾在2012年至2013年參加選秀節目《偉大的誕生3》，因外貌神似宋智孝，被封為「女高女神」。韓瑞熙被媒體起底後，網友翻出她之前的舊照，發現她以前的包子臉「消風」，五官更加「精緻」，就連身材也變得更加凹凸有致，質疑她整形「變臉」、後天加工「魔鬼身材」。
韓瑞熙曾在2012年至2013年參加選秀節目，當時雙頰還有些嬰兒肥，身材也不如現在魔鬼。（翻攝自Naver）網友對照韓瑞熙之前的舊照，發現她以前的「包子臉」消風，五官也變得更精緻。（翻攝自IG）
網友甚至還挖出過去韓瑞熙曾在IG向粉絲炫耀：「我跟你們的歐巴們抱抱、親親好多次，你們做不到吧？」除了讓韓瑞熙和T.O.P的關係益發引人猜測，也扯出另有和她過從甚密的男藝人，引起網友討論。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
相關新聞
- T.O.P放鳥媒體低調歸隊 禁假外出公司股價回升1.85億
- 染毒消息爆發後 T.O.P低調結束外宿返回軍中
- 星展貸款超低利 助中小企拼商機
- 女團勞動節警局辦活動 點到的幸運粉絲竟是T.O.P！
- T.O.P想低調入伍 粉絲軍營放高空氣球挨轟
- 敦煌莫高窟 找的就是你
- IG傳情？T.O.P被爆密戀華裔食神之女
- T.O.P入伍前最後合體！BIGBANG下月同台上綜藝節目
- T.O.P義警考試合格！預計明年初入伍服役
- T.O.P怨中國私生飯騷擾 強國人竟栽贓台粉還要求道歉
- 被吸毒歌手酸饒舌不行該轉行 T.O.P這樣霸氣回應
- （慎入）T.O.P傳娃娃吃人影片 粉絲被嚇壞了
- （送雜誌）《上癮》瑜洲CP對尬T.O.P 中韓小鮮肉比拚
- （有片）愛耍寶內心卻孤寂 T.O.P竟曾罹人群恐懼症
- 藝術眼光超獨特 T.O.P曾被貼叛逆標籤
推薦新聞