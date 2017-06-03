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（影音）「未來老公」周杰倫娶妻生子 3歲女童聞訊崩潰大哭

2017/06/03 10:50

周杰倫（右）與昆凌（左）近期將迎接第二胎。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫與昆凌結婚3年，育有一女，最近也將迎接第二胎，湊足一對「好」，近日一名3歲女童得知偶像周杰倫已經結婚時，竟崩潰大哭，不停大喊：「我要跟他結婚啦！」、「我原本要跟他結婚的！」逗趣畫面引起大批網友瘋狂轉發 。

周杰倫（右）2015年1月在英國古堡迎娶昆凌（左）。（翻攝自臉書）


「黑面蔡媽媽」臉書粉絲頁，日前分享3歲女兒在車內吵著要和周杰倫結婚的影片，當得知周杰倫已婚時，因為無法接受事實，難過哭喊：「我要跟周杰倫結婚啦！我原本要跟他結婚的！」讓爸媽連忙安慰：「妳的眼光很好，他的確是個好老公好爸爸，但是他已經結婚了，妳長大再找一個更棒的就好」，沒想到女兒卻狂搖頭，堅持不要，表示只想嫁周杰倫。

女童得知周杰倫已經結婚時，崩潰大喊「我要跟他結婚啦！」（擷取自YouTube）

女童母詢問「要不要考慮周杰倫的兒子？」沒想到竟堅持不要。（擷取自YouTube）

女童父親立刻給予呼呼，「有爸爸就好了，知道嗎」，沒想到卻得到「可是你都已經跟媽媽結婚了」的答案，說完後便大哭，媽媽也出面安撫：「妳以後也會找到一個好棒的老公，我們用爸爸當標準，找一個好老公好嗎？」女童頓時安靜，啟料媽媽又說：「周杰倫結婚沒關係啊，那妳要不要考慮周杰倫的兒子？」結果女兒狂搖頭，堅持不要，讓媽媽哭笑不得，超展開的劇情讓網友笑噴，就連周杰倫本人也轉發此影片。

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒！）

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