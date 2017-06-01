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盧廣仲頭塞進檳榔西施胸部 大喊：好害羞！

2017/06/01 19:00

盧廣仲在《花甲男孩轉大人》與蔡振南演一對父子。（好風光提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕盧廣仲主演的台視、八大、愛奇藝《花甲男孩轉大人》上週首播平均收視開出1.22的好成績，打破「植劇場」系列首播收視紀錄，初次跨足電視劇演出的他，自然不造作的「魯蛇」形象深得鄉民心，大力推坑敲碗期待第二集的播出。

盧廣仲在《花甲男孩轉大人》與蔡振南演一對父子。（好風光提供）

面對眾多資深級演員，盧廣仲對起戲來完全不敢馬虎，他說：「飾演我爸的南哥（蔡振南）可以隨時隨地做出角色的變化，並帶著我進入角色狀態；最佩服龍哥（龍劭華）在片場對戲從不看劇本，他台詞最多卻不曾忘詞過，還可以記住對手的台詞；三叔（康康）有獨特的喜感，他越嚴肅時越好笑；四叔（柯叔元）的感染力很強大，好幾次和他對戲，我光看著他、聽他說話就哭到不行；姑姑（海裕芬）在片場很照顧我，會與我分享生活點滴，像我真的姑姑一樣。」

盧廣仲演出《花甲男孩轉大人》。（好風光提供）

盧廣仲印象最深刻的一場戲，是他與蔡振南這對「魯蛇父子檔」一鏡到底的吵架戲，父子倆邊走邊吵，髒話穢字滿天飛，盧廣仲表示：「共三頁的劇本我背了足足兩天，因為我記性不好，完全不敢鬆懈，到現場才知道導演要拍一鏡到底，超緊張的，南哥一開始還笑稱沒準備好，結果一上戲彷若神人演出，這也是我人生中罵最多髒話的一天。」

「劇場女神」謝盈萱首集登場以清涼的檳榔西施裝扮吸引觀眾眼球，殊不知她壓根不會講台語，瞿友寧導演更在臉書誇她的演出相當到位，網友大讚她「講台語好療癒」。本週她為了幫蔡振南測試兒子盧廣仲性向，硬將盧廣仲的頭擠進檳榔店辣妹的胸部裡，盧廣仲表示：「拍這場戲眼睛都不知道該放哪裡，戲裡的尖叫聲絕對是本色演出，因為實在是太害羞了！」

盧廣仲在《花甲男孩轉大人》中，頭被塞進檳榔西施胸部。（好風光提供）

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