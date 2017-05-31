趙麗穎傳合作言承旭 粉絲不滿開譙經紀人

趙麗穎新戲傳與言承旭合作，令女方粉絲不滿。（合成圖，翻攝自趙麗穎、言承旭微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙麗穎因演出夯劇《花千骨》而爆紅，躍升中國一線女星，她的新劇《你和我的傾城時光》即將開拍，網傳男主角將由言承旭擔任，沒想到竟引起趙麗穎粉絲不滿，而趙麗穎經紀人疑似在微博暗諷酸民又刪文，連趙麗穎都跳出來維護經紀人。

趙麗穎經紀人疑PO文暗諷酸民。（翻攝自黃斌微博）

趙麗穎新劇即將開拍，但粉絲卻發現該劇組過去曾有不良紀錄，對傳聞中的男主角言承旭也頗有微詞，因此紛紛湧入趙麗穎經紀人黃斌的微博，希望趙麗穎能放棄接演，黃斌昨日在微博PO文，表示「黑子永遠在最光明的時候蠢蠢欲動，自己人卻無論在何時都報以理解和溫暖」、「自家人不是粽子和餅就能搞定的，不是嘰嘰喳喳給別人看笑話，而是相信啊」，事後微博雖被刪除，仍遭粉絲痛批「這部戲是因為你的利益接的嗎」。

趙麗穎在微博力挺經紀人。（翻攝自趙麗穎微博）

趙麗穎今日也在自己PO的微博中留言「在這善惡彼伏的城，我與你共存」，用文字力挺經紀人，粉絲對此反應兩極，有人認為希望她別演是為了她好，要她好好考慮清楚，別讓粉絲感到心寒，但也有人力挺偶像，表示她演什麼就看什麼，並感性的說會一直追隨偶像。