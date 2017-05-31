（獨家）謝金燕神隱有洋蔥 為顧病父寧爬9層逃生梯

謝金燕舞台上充滿魅力，私下個性卻超低調。（台視提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕謝金燕昨天再次神隱缺席父親豬哥亮的法會，即使有各種猜測理由，但她隱身不出現，背後故事暗藏洋蔥。

個性低調的謝金燕，始終充滿神秘感，她和姊姊謝青燕，不在意被外界不同聲浪解讀，依舊用自己的方式為父親服喪守孝，不想因自己現身引起媒體騷動造成法會混亂。

據了解，之前豬哥亮因大腸癌住進台大醫院時，謝金燕為保持低調進病房守護父親，每次都一口氣從地下室爬逃生梯上9樓病房，只為了不要驚動媒體，能夠安靜的進病房照顧爸爸。

每次謝金燕到台大醫院，上、下各走9層樓，對於曾經出過嚴重車禍，當時造成脊椎位移、右大腿骨、肋骨多處骨頭斷裂的她來說，其實是滿辛苦的，但她堅持低調，甘心這麼做。

謝青燕同樣把握和父親最後的相處時光，據悉，她經常一進到豬哥亮病房就是待上24小時，完全不走出去，因此姊妹倆雖然時刻陪伴豬哥亮生命最後時光，卻能做到完全「神隱」不被發現行蹤。

父親在世的最後階段，謝金燕就如此低調，如今父親過世，她依舊選擇異於大眾理解的低調方式守孝。