《夜魔俠》女星發現表妹死在家中 「你不知道自己哪時會走」

《夜魔俠》女星蘿莎瑞道森本月中在家裡發現表妹屍體，讓她感嘆生命的無常。（翻攝自iDigitalTimes）

〔記者陳昱均／綜合報導〕曾取代「黑寡婦」思嘉喬安森演出《索命記憶》、之後在Netflix漫威影集《夜魔俠》中飾演護士克萊兒坦波（Claire Temple）的女星蘿莎瑞道森（Rosario Dawson），本月11日在自己位於義大利威尼斯的家中，發現26歲的表妹凡妮莎（Vaneza Ines Vasquez）竟喪失意識、整個人倒臥在地上，雖然之後醫護人員馬上趕抵現場將她送醫急救，但仍挽回不了一條年輕的性命。根據《TMZ》報導，凡妮莎雖然生前曾有偏頭痛跟高血壓的毛病，但並沒有濫服藥物的歷史，初步屍檢後判定是自然死亡，突然猝逝令家屬悲痛欲絕，而當下最先發現表妹屍體的蘿莎瑞道森，則在過了2周後，才終於公開談論起親人的死帶給自己的影響。

蘿莎瑞道森（右）在影集《夜魔俠》中，飾演護士克萊兒坦波。（翻攝自The Mary Sue）

38歲的蘿莎瑞道森，24日在紐約作客《AOL Build》節目訪談時，難過表示：「我的表妹凡妮莎才剛過世，而接下來又是我奶奶的逝世6周年」，這讓她感慨說道：「從75歲到26歲，你真的不知道自己哪時會走，我只是不希望當我回頭看著過去時，會有機會說：『啊，我那時真該怎麼做、可以怎麼做、應該怎麼做才對，天殺的！』」親人的接連離世讓她感受到生命的無常，也讓她學習到最重要的是要好好把握當下，不要讓未來的自己後悔或者留下任何遺憾。

蘿莎瑞道森日前在表妹猝逝2周後，首度在節目上公開談論她的死亡。（法新社）