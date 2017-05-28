限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）那對夫妻MV花絮公開 嘴砲互槓網友笑翻

2017/05/28 10:03

「那對夫妻」與女兒妮妮在生活中可愛的互動，深受粉絲喜愛。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人「那對夫妻」Nico品筠&Kim京燁，日前為了女兒妮妮寫歌出單曲，27日他們在臉書公開單曲MV中，吵架橋段的幕後花絮，只見Kim不斷說著搞笑的吵架台詞，讓網友笑翻。

「那對夫妻」27日在臉書貼出MV幕後花絮影片，其中有一幕必須拍夫妻倆吵架的畫面，影片中2人為了能真實呈現便搭配台詞演出，不料開拍後Kim竟以「你為什麼現在穿我衣服，這件是我的」當台詞，讓Nico只好忍笑怒喊：「因為我沒帶衣服。」Nico接著以「你的眉毛很咖啡」想讓Kim笑場，怎知他搞笑回應：「Cappuccino（卡布奇諾）的顏色，怎樣？」終於讓Nico忍不住笑場。

Kim不斷想讓老婆Nico笑場。（翻攝自臉書）

影片最後錄製成功的畫面，竟是男方問：「可不可以借我10塊？」女方生氣的說：「我已經說過我沒有10塊。」讓不少網友笑翻，留言表示：「吵架的原因原來是不借錢」、「看完花絮原本感動的畫面瞬間崩壞」、「看完心情都好起來了。」

相關影片（影片擷取自臉書，如被移除請見諒）：

相關新聞

推薦新聞
（專訪）同婚釋憲話題正夯 曾國城一句話發人深省 （專訪）同婚釋憲話題正夯 曾國城一句話發人深省
2017/05/28 07:08
不只離婚！周玉蔻飛英前還做了這件事 不只離婚！周玉蔻飛英前還做了這件事
2017/05/28 06:00
老公健檢報告壽命剩9年 女星竟先憂心33年房貸 老公健檢報告壽命剩9年 女星竟先憂心33年房貸
2017/05/28 08:01
小布送別摯友覺悟了 除刺青斷開裘莉 小布送別摯友覺悟了 除刺青斷開裘莉
2017/05/28 06:00
（圖多）星卉揮別憂鬱 奔走世界還願眾神 （圖多）星卉揮別憂鬱 奔走世界還願眾神
2017/05/28 07:19
旅遊南美被外國人告知同婚釋憲 宥勝爽喊：台灣超棒！ 旅遊南美被外國人告知同婚釋憲 宥勝爽喊：台灣超棒！
2017/05/28 08:16
穩踩2吋高跟鞋！金泰希手遮孕肚圓潤上工 穩踩2吋高跟鞋！金泰希手遮孕肚圓潤上工
2017/05/28 07:06
辣模坎城紅毯秀雙半球 性感禮服最後一刻才在車上趕工完成 辣模坎城紅毯秀雙半球 性感禮服最後一刻才在車上趕工完成
2017/05/28 07:56
搖滾樂傳奇Gregg Allman病逝 享壽69歲 搖滾樂傳奇Gregg Allman病逝 享壽69歲
2017/05/28 07:26
黃小琥首度攻蛋 謝德國香腸 黃小琥首度攻蛋 謝德國香腸
2017/05/28 06:00
「讓我明天走也沒關係」 穆熙妍淚崩憶亡父 「讓我明天走也沒關係」 穆熙妍淚崩憶亡父
2017/05/28 09:31
范范服飾品牌網站頻出包 黑人這樣做超疼妻 范范服飾品牌網站頻出包 黑人這樣做超疼妻
2017/05/28 07:13
貼心顧受害者心情？亞莉安娜不在「曼徹斯特體育館」開唱 貼心顧受害者心情？亞莉安娜不在「曼徹斯特體育館」開唱
2017/05/28 07:14
周玉蔻離婚前2天 火氣大暴衝掃到彭文正 周玉蔻離婚前2天 火氣大暴衝掃到彭文正
2017/05/28 11:11
雲門馬德里演《稻禾》 觀眾起立鼓掌逾10分鐘 雲門馬德里演《稻禾》 觀眾起立鼓掌逾10分鐘
2017/05/28 09:00
專訪》曾國城憂主持界斷層 嘆豬式幽默成絕響 專訪》曾國城憂主持界斷層 嘆豬式幽默成絕響
2017/05/28 06:00
限韓令斬姻緣？宋承憲被爆分手劉亦菲 限韓令斬姻緣？宋承憲被爆分手劉亦菲
2017/05/28 06:00
超模米蘭達嫁了！奢華婚禮晉升千億CEO嬌妻 超模米蘭達嫁了！奢華婚禮晉升千億CEO嬌妻
2017/05/28 11:13
米蘭達再婚嫁千億CEO 婚禮倒數計時 米蘭達再婚嫁千億CEO 婚禮倒數計時
2017/05/28 06:00
小樂牽邵雨薇唱情歌 挨虧見色忘友 小樂牽邵雨薇唱情歌 挨虧見色忘友
2017/05/28 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.