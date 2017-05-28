（影音）那對夫妻MV花絮公開 嘴砲互槓網友笑翻
2017/05/28 10:03
「那對夫妻」與女兒妮妮在生活中可愛的互動，深受粉絲喜愛。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人「那對夫妻」Nico品筠&Kim京燁，日前為了女兒妮妮寫歌出單曲，27日他們在臉書公開單曲MV中，吵架橋段的幕後花絮，只見Kim不斷說著搞笑的吵架台詞，讓網友笑翻。
「那對夫妻」27日在臉書貼出MV幕後花絮影片，其中有一幕必須拍夫妻倆吵架的畫面，影片中2人為了能真實呈現便搭配台詞演出，不料開拍後Kim竟以「你為什麼現在穿我衣服，這件是我的」當台詞，讓Nico只好忍笑怒喊：「因為我沒帶衣服。」Nico接著以「你的眉毛很咖啡」想讓Kim笑場，怎知他搞笑回應：「Cappuccino（卡布奇諾）的顏色，怎樣？」終於讓Nico忍不住笑場。
影片最後錄製成功的畫面，竟是男方問：「可不可以借我10塊？」女方生氣的說：「我已經說過我沒有10塊。」讓不少網友笑翻，留言表示：「吵架的原因原來是不借錢」、「看完花絮原本感動的畫面瞬間崩壞」、「看完心情都好起來了。」
相關影片（影片擷取自臉書，如被移除請見諒）：
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