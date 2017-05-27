《神力女超人》備受肯定 女導演吐露當初為何離開漫威《雷神2》

派蒂珍金斯（右）在執導《神力女超人》前，其實原是漫威屬意的《雷神索爾2：黑暗世界》導演人選。（合成圖，翻攝自漫威、法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕DC新片《神力女超人》雖然還未正式上映，但是不管是在各地的媒體試映或者觀眾特映都獲得一致好評，甚至在洛杉磯全球媒體試片時獲得全場觀眾7度鼓掌，被大讚是「DC最佳電影」，未上演就先轟動，令人相當期待。而這次成功扭轉自DC岌岌可危負面形象的功臣之一，就是導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins），其實在來到DC執導這部女超級英雄電影前，她曾是對家漫威屬意的《雷神索爾2：黑暗世界》導演人選，當時甚至已經簽好合約，不過最後卻因雙方創作理念有所分歧而破局，後來才到了DC執導《神力女超人》，最近她就揭露自己在2011年到底是為什麼要離開漫威與《雷神2》，引發好奇。

派蒂珍金斯（左）與蓋兒加朵（右）聯手打造出一部好評不斷的《神力女超人》電影。（美聯社）

最近在接受《Buzzfeed》訪問時，派蒂珍金斯吐露自己當時其實是想把《雷神2》拍成神界與地球之間版本的《羅密歐與茱麗葉》，說道：「我希望珍被困在地球上，而索爾也無法離開他所在的地方（指神界阿斯嘉德），索爾也被禁止重返地球來拯救珍，因為地球對神來說一點也不重要，不過索爾還是這樣做了... 來了之後卻發現魔雷基（Malekith）知道奧丁不在意地球，而悄悄在此暗藏了黑暗能量，以他對地球漠不關心的態度來擺他一道」，想敘述一個在諸神跟地球人之間的戰爭，不過索爾卻選擇拯救地球人的故事，與現在觀眾所看到、並改由亞倫泰勒執導的《雷神2》的劇情大不相同。

派蒂珍金斯原本想將《雷神2》拍成一部神與凡人版本的《羅密歐與茱麗葉》。（翻攝自celluloidportraits.com）

起初漫威似乎對派蒂珍金斯的提案很感興趣，所以雙方當時不只簽訂了合約，也對外宣布合作關係，然而在後續的合作過程當中，卻發生了越來越多衝突與爭執，雙方創作理念上的不合，最終也導致了派蒂珍金斯的離開。雖然她一開始也對這樣的結果感到相當難過，不過後來在接受《Uproxx》訪問時，派蒂珍金斯似乎也已經看開，表示：「我不覺得我能把《雷神2》拍成一部好電影，因為我並不是適任的導演，如果沒有那樣，可能最終也不會有機會來參與《神力女超人》，所以這也是其中一個沒能執導但我仍感到慶幸的原因，雖然我覺得我能打造出一個不錯的《雷神索爾》故事，不過對漫威另外想拍的故事來說，我不會是他們想要的那個適合人選。」

雖然錯失執導《雷神2》的機會，但派蒂珍金斯（右）也因此成了《神力女超人》導演，並不會感到太遺憾。（翻攝自Yahoo）