限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

《神力女超人》備受肯定 女導演吐露當初為何離開漫威《雷神2》

2017/05/27 12:01

派蒂珍金斯（右）在執導《神力女超人》前，其實原是漫威屬意的《雷神索爾2：黑暗世界》導演人選。（合成圖，翻攝自漫威、法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕DC新片《神力女超人》雖然還未正式上映，但是不管是在各地的媒體試映或者觀眾特映都獲得一致好評，甚至在洛杉磯全球媒體試片時獲得全場觀眾7度鼓掌，被大讚是「DC最佳電影」，未上演就先轟動，令人相當期待。而這次成功扭轉自DC岌岌可危負面形象的功臣之一，就是導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins），其實在來到DC執導這部女超級英雄電影前，她曾是對家漫威屬意的《雷神索爾2：黑暗世界》導演人選，當時甚至已經簽好合約，不過最後卻因雙方創作理念有所分歧而破局，後來才到了DC執導《神力女超人》，最近她就揭露自己在2011年到底是為什麼要離開漫威與《雷神2》，引發好奇。

派蒂珍金斯（左）與蓋兒加朵（右）聯手打造出一部好評不斷的《神力女超人》電影。（美聯社）

最近在接受《Buzzfeed》訪問時，派蒂珍金斯吐露自己當時其實是想把《雷神2》拍成神界與地球之間版本的《羅密歐與茱麗葉》，說道：「我希望珍被困在地球上，而索爾也無法離開他所在的地方（指神界阿斯嘉德），索爾也被禁止重返地球來拯救珍，因為地球對神來說一點也不重要，不過索爾還是這樣做了... 來了之後卻發現魔雷基（Malekith）知道奧丁不在意地球，而悄悄在此暗藏了黑暗能量，以他對地球漠不關心的態度來擺他一道」，想敘述一個在諸神跟地球人之間的戰爭，不過索爾卻選擇拯救地球人的故事，與現在觀眾所看到、並改由亞倫泰勒執導的《雷神2》的劇情大不相同。

派蒂珍金斯原本想將《雷神2》拍成一部神與凡人版本的《羅密歐與茱麗葉》。（翻攝自celluloidportraits.com）

起初漫威似乎對派蒂珍金斯的提案很感興趣，所以雙方當時不只簽訂了合約，也對外宣布合作關係，然而在後續的合作過程當中，卻發生了越來越多衝突與爭執，雙方創作理念上的不合，最終也導致了派蒂珍金斯的離開。雖然她一開始也對這樣的結果感到相當難過，不過後來在接受《Uproxx》訪問時，派蒂珍金斯似乎也已經看開，表示：「我不覺得我能把《雷神2》拍成一部好電影，因為我並不是適任的導演，如果沒有那樣，可能最終也不會有機會來參與《神力女超人》，所以這也是其中一個沒能執導但我仍感到慶幸的原因，雖然我覺得我能打造出一個不錯的《雷神索爾》故事，不過對漫威另外想拍的故事來說，我不會是他們想要的那個適合人選。」

雖然錯失執導《雷神2》的機會，但派蒂珍金斯（右）也因此成了《神力女超人》導演，並不會感到太遺憾。（翻攝自Yahoo）

相關新聞

推薦新聞
影帝被抓包還死不認愛阿湯哥前妻 川普上身駁斥「假新聞」 影帝被抓包還死不認愛阿湯哥前妻 川普上身駁斥「假新聞」
2017/05/27 12:49
不能再給你幸福！宋承憲爆因限韓令分手劉亦菲 不能再給你幸福！宋承憲爆因限韓令分手劉亦菲
2017/05/27 12:32
小布展開新人生 首先抹除跟裘莉相關的... 小布展開新人生 首先抹除跟裘莉相關的...
2017/05/27 12:19
74歲港星大談爺孫戀 懷孕小女友陪踩婚宴 74歲港星大談爺孫戀 懷孕小女友陪踩婚宴
2017/05/27 11:43
男子自稱是《鐵達尼》傑克原型 喊告詹姆斯卡麥隆求償90億天價 男子自稱是《鐵達尼》傑克原型 喊告詹姆斯卡麥隆求償90億天價
2017/05/27 09:44
肉感諧星6年前影片出土 苗條清純驚豔網友 肉感諧星6年前影片出土 苗條清純驚豔網友
2017/05/27 08:58
「滾石樂團」吉他手下周迎70大壽 肺部病變動手術 「滾石樂團」吉他手下周迎70大壽 肺部病變動手術
2017/05/26 21:42
短短一年男友變老公 直擊女神甜蜜蜜 短短一年男友變老公 直擊女神甜蜜蜜
2017/05/26 20:39
凱蒂佩芮搞怪口含眼珠 談泰勒絲恩怨 凱蒂佩芮搞怪口含眼珠 談泰勒絲恩怨
2017/05/26 20:38
太誇張！楊幂瘦到長腿變成一直線 太誇張！楊幂瘦到長腿變成一直線
2017/05/26 20:03
解散倒數！ SISTAR燦笑相擁照逼哭粉絲 解散倒數！ SISTAR燦笑相擁照逼哭粉絲
2017/05/26 19:18
自拍入珠鳥送粉絲 傑尼斯前團員呼麻前荒唐事還有.. 自拍入珠鳥送粉絲 傑尼斯前團員呼麻前荒唐事還有..
2017/05/26 18:36
鬧翻了 瑞士鐘錶商切割九年代言人 鬧翻了 瑞士鐘錶商切割九年代言人
2017/05/26 18:28
從小美到大！劉詩詩童年照宛如小仙女 從小美到大！劉詩詩童年照宛如小仙女
2017/05/26 16:37
坎城amfAR挺達賴 中女星怕封殺臨陣脫逃 坎城amfAR挺達賴 中女星怕封殺臨陣脫逃
2017/05/26 14:06
《神力女超人》特映「女性限定」 男觀眾怒批性別歧視揚言抵制 《神力女超人》特映「女性限定」 男觀眾怒批性別歧視揚言抵制
2017/05/26 13:41
馬雅舒夫婦為女兒爆口角 洋老公氣到帶兒離家 馬雅舒夫婦為女兒爆口角 洋老公氣到帶兒離家
2017/05/26 13:34
女星喪夫3年走出低潮！被爆擁新歡回香閨 女星喪夫3年走出低潮！被爆擁新歡回香閨
2017/05/26 13:03
韓女團第一！TWICE《TT》點擊率飆破2億 韓女團第一！TWICE《TT》點擊率飆破2億
2017/05/26 12:32
性感形象成ISIS目標 亞莉安娜崩潰惡夢不斷 性感形象成ISIS目標 亞莉安娜崩潰惡夢不斷
2017/05/26 11:56
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.