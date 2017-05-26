「婚姻是美德為何不能降臨同志身上」黃益中被讚爆

黃益中（左）在《新聞追追追》中，對張守一（右）的言論不以為意，甚至大翻白眼。（翻攝自YouTube）

〔記者吳志偉／台北報導〕大法官本月24日針對同性婚姻做出釋憲，宣告《民法》不允許同性結婚規定違憲，要求2年內修法，卻也引起正反兩派不同看法，台灣居住正義協會的理事長黃益中昨天錄年代《新聞追追追》參與此議題討論，節目才一開始就對護家盟秘書長張守一的看法相當不以為然，不但作勢揉眼睛打哈欠想睡、作鬼臉，甚至當場連翻了兩個大白眼。

黃益中在《新聞追追追》中，對張守一的言論不以為意。（翻攝自YouTube）

張守一在節目中劈頭就先說：「這樣的性行為為什麼要給予立法？」認為男同志的性行為會傷害器官、肛門，產生撕裂或失禁，同時還有疾病傳染。黃益中聽聞後不滿地說，愛滋病源自危險性行為，不要將其與同志扯在一起，也強調同志結婚不會造成國家滅亡，更不會讓人類滅絕或造成少子化。

黃益中在《新聞追追追》中，對張守一的言論不以為意，還作勢打哈欠。（翻攝自YouTube）

黃益中引用南非知名大法官奧比薩克斯的判決書：「所謂憲法法院的功能，便是確認上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒，攻教分離，主流意見對於持少數意見的人常常十分殘酷，因為多數往往會去認為少數是不應該擁有這些權利，這正是憲法和法憲必須介入導正，而非強化歧視的時機，不論是對多數或少數立場，檢視標準都必須包含是否彰顯或是傷害了人性尊嚴、平等、自由等原則。」

黃益中在《新聞追追追》捍衛同志權益。（翻攝自YouTube）

黃益中還提到：「婚姻是種美德，它是一個值得敬重的事情，今天這個美德降臨在異性戀的身上，為什麼我們不能降臨在同志的身上。」認為同志跟異性戀同時都繳這個國家的稅，也要納稅服兵役，在這個國家盡了一切的義務，為什麼連這個基本的權利都沒有？真性情的展現也被大批網友讚賞。

黃益中在《新聞追追追》中，對張守一的言論不以為意。（翻攝自YouTube）