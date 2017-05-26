（專訪）男星拍同志色情片遭解約 前戰友透露他去向

香港男團「R-ICE」來台灣宣傳單曲。（記者胡舜翔攝）



〔記者陽昕翰／台北報導〕男團「R-ICE」來台灣宣傳單曲，其實他們去年本來就要發片，卻因前成員小林龍介拍攝同志色情片（GV）遭起底，小林龍介慘遭公司解約，連帶「R-ICE」受了影響，對剛成軍的他們造成不小打擊。

來自香港的「R-ICE」，現任成員為「Keni」李礎業及「Mixx」鄧佑剛，2人6年前參加選秀節目結為好友，本來與日本模特兒小林龍介組成男團要發片，沒想到事業正要起步，小林龍介卻被發現曾在日本拍攝GV，數度登上媒體版面。

小林龍介（右）原來是男團「R-ICE」的成員。（翻攝自臉書）

Keni昨天受訪談到此事表示：「那時候我在臉書上，有收過小林當時拍攝的影片，我看了覺得很奇怪，因為沒有聽說過，但覺得也不意外，畢竟他是個很大膽的人。」據知當時的影片內容大膽，小林龍介也曾向媒體透露，當時是被迫拍攝，酬勞僅只有1萬日幣（約台幣3000元）。

隨著事件爆發，小林龍介立刻就向團員坦承此事，Keni稱：「我們當時直接問他，其實原本他是個很開心的人，後來卻變得很不開心。」慘的是，他們的經紀公司擔心團體形象受損，小林龍介因此事離開了香港演藝圈，「R-ICE」更面臨了改組重整。

Mixx無奈談到：「遇到了一些意外，沒辦法差點要解散了。」所幸今年終於推出了新單曲《溫泉》，「R-ICE」近期來台宣傳3個多禮拜，至於是否還有跟小林龍介聯絡？Mixx透露，他最近多在泰國工作，「有看過他拍的廣告，應該過得還不錯。」

小林龍介退出「R-ICE」，現在轉往泰國發展（翻攝自IG）