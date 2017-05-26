《焦急》本部長成勛自豪很會吻 一句話讓宋枝恩害羞了

成勛（右）、宋枝恩得知《焦急的羅曼史》在台受到歡迎，直呼非常神奇。（KKTV提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕「本部長」成勛與宋枝恩在韓劇《焦急的羅曼史》吻不停，首集就趕進度上演浪漫的海邊之吻與激情車震，之後的開胃菜之吻、游泳池之吻更是「吻好吻滿」，各種令人手腳蜷曲的愛情戲碼，被批踢踢韓劇板網友譽為「言小戲劇界的業界良心」。日前成勛、宋枝恩受訪聊到吻戲，也口徑一致表示從未NG，自豪「很會吻」，讓訪問現場頓時洋溢滿滿的粉紅色泡泡。

《焦急的羅曼史》採事前製作，成勛（右）與宋枝恩雖有段時間沒見面，受訪時依舊氣氛熱絡。（KKTV提供）宋枝恩笑說除了因應鏡頭需要拍攝其他角度的吻戲，兩人的吻戲幾乎都是一次OK，至於為什麼拍吻戲不會NG？成勛則自信滿滿地說：「因為我們就是吻得很好啊！」讓一旁的宋枝恩害羞到說不出話來。《焦急的羅曼史》自上月在KKTV首播，便一舉奪下KKTV韓劇榜連續4周冠軍，兩人得知消息後，也當場拍手驚呼：「感覺實在太神奇了！」興奮的成勛接著表示：「如果有更多人喜歡的話，應該就有機會去台灣跟各位粉絲見面了吧？」透露未來有望來台會粉絲，一邊不忘叮嚀粉絲繼續支持該劇。

成勛（右）、宋枝恩受訪時自爆拍吻戲時幾乎從未NG。（KKTV提供）《焦急的羅曼史》將於30日播出結局，KKTV更推出端午節連假4天免費看活動（5月27日 00:00起至 5月30日 23:59 ）。此外，成勛和宋枝恩的完整專訪將在近期內於KKTV播出，《自由娛樂頻道》也將贈出成勛、宋枝恩的親筆簽名板及拍立得，詳情可密切鎖定《自由娛樂頻道》。

成勛（右）與宋枝恩在首集就趕進度上演令人心動的海邊之吻。（KKTV提供） 成勛（右）與宋枝恩在劇中的開胃菜之吻被譽為經典場面。（KKTV提供） 劇中成勛（右）與宋枝恩重回相遇地，在飯店泳池坦承對彼此的情感並深情相吻。（KKTV提供）



成勛與宋枝恩向台灣觀眾打招呼：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）



