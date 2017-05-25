紀念已故創始股東陳碧田 紙風車回故鄉演出

「紙風車368兒童藝術工程」將於5月26日、27日晚間再度前進台南演出。（紙風車劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368兒童藝術工程」將於5月26日、27日晚間再度前進台南市，於官田區隆田國小與麻豆區大山國小，分別演出紙風車368巡演經典劇碼《台灣幻想曲》與《武松打虎》。

除小額募款，此次演出經費每場約45萬，兩場均由來自台北的町洋企業捐款，促成讓全台各地孩子都有戲看的免費演出。官田區公所主秘許芳榮表示，上一次演出是96年5月，許多家長和孩子都渡過了一個歡樂夜晚，很開心町洋企業的捐款，讓官田的孩子能再一次看到紙風車的演出，隆田國小也出動老師及家長志工，全力協助演出工作順利進行。

「紙風車368兒童藝術工程」每次都帶給孩童歡樂的夜晚。（紙風車劇團提供）

麻豆區則是町洋企業已故創始股東之一陳碧田的故鄉，陳老先生於日前離世，後輩們為感念他，於是捐出老先生奠儀，贊助了麻豆區的演出，希望以正面的氛圍來紀念老先生。經紙風車與陳老先生的母校大山國小聯繫，促成表演在大山國小演出，讓小小學弟妹們也可以享受藝術帶來的創意與美好。

5月26日在台南官田；5月27日在台南麻豆。