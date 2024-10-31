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對新社長胡婉玲任命有異見 中央社董事朱宥勳深夜發文請辭

民視前副總經理胡婉玲。（資料照）民視前副總經理胡婉玲。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕中央社30日舉行第10屆董事會第7次會議，由董事長李永得主持，會中通過董事長提名民視前副總經理胡婉玲為新任社長，並於明（1）日上任。胡婉玲會後坦言接到邀請時有些驚訝，因與以往工作型態性質較為不同，「這個環境是有使命感的人可以發揮地方，求真、求正確、做真正採訪，這是很難能可貴」，對於胡婉玲將接任中央社社長一職，知名作家朱宥勳有異見。

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就在強颱康芮侵襲全台之際，朱宥勳今（31）日凌晨在臉書發文表示，對胡婉玲個人能力「評價頗低」，他說：「我感受不到這位新聞主播有認真做功課、有能力理解來賓的發言，觀諸他的其他節目，這種不專業的狀況也似乎並不罕見，網路上早有許多議論。」

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發文中，朱宥勳細數對中央社的認知，有一群新聞工作者在假訊息滿天飛的時代，始終能堅守古典的新聞倫理，並且在此前提下求新求變，他認為非常不容易，並且值得一位更專業社長。

朱宥勳同時還原昨天中央社召開董事會狀況，他因在清大有固定課程，只參與社長遴選前半段討論，並在離開前表達對任命案疑慮，最後任命案通過，他對結果感到有些遺憾。

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朱宥勳強調尊重董事會決定，因成員都是他尊敬新聞前輩，但也認為「也許是我個人的觀點太偏狹」，正因為這樣，朱宥勳認真反省是否適合繼續擔任董事，在他對胡婉玲的印象如此負面情況下，擔憂未來沒有把握公正執行職務。

因此，朱宥勳表示已寫信給李永得，表達辭去中央社董事一職，他說，這是個人一點意見與想法，「不見得正確，但就當作一種聲音吧！」

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