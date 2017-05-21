限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

豬哥亮頭七顯靈化金蛾探望…兒女淚灑靈堂

2017/05/21 07:12

豬哥亮頭七法會，現場一隻金蛾停駐。（記者趙世勳攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝後，兒女昨替他舉行頭七法會，正當家屬離開靈堂，進行儀式時，晚間10點，竟意外飛來一隻金蛾，被認為是豬哥亮頭七顯靈；到連家屬完成法會儀式，重返靈堂，即使在師公進行道教儀式的嘈雜聲響中，被驚動的金蛾仍打死不退，堅持駐留原地，與兒女維持最近也最遙遠的距離。

豬哥亮頭七法會，謝佑穎（左）、謝順福（右）。（記者趙世勳攝）

據記者觀察，這隻金蛾從晚間9點就飛來靈堂，一待就不願離去，即使工作人員為重新布置靈堂，搬著巨大的致哀花籃進進出出，金蛾仍不為所動，似是豬哥亮不捨兒女，堅持等家屬回到靈堂；晚間11點左右，家屬結束頭七儀式，拖著疲憊身軀回來，令人驚奇的是，原本停留不動的金蛾竟開始有了動作，微弱的移動著。

工作人員至此也發現狀況不尋常，似乎認為金蛾可能是豬哥亮化身，立刻通報家屬，謝金晶第一個哭紅了眼飛奔而出，其他家屬也跟著衝出來，豬家整群人圍著金蛾看，忍不住淚灑靈堂，其中似還有人哭喊出聲「應該是爸爸沒錯」，大家瞬間笑開，一家人顯得悲傷又開心，又哭又笑，稍微紓解思念亡父之情。

豬哥亮頭七法會，謝金晶對停駐的金蛾感到好奇。（記者趙世勳攝）

但可惜的是，謝金燕遵照亡父遺願，赴紐約開唱，無從與頭七回家探視的亡父見上一面，但正如她所說，自稱「出國深造」卻沒到過美國的豬哥亮現已有任意門，一定會到場觀看她演出。

相關新聞

推薦新聞
豬哥亮頭七做這事消病痛 法師一句話讓謝順福鬆口氣 豬哥亮頭七做這事消病痛 法師一句話讓謝順福鬆口氣
2017/05/20 22:53
獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
2017/05/21 00:46
謝金燕今紐約登台 將唱豬哥亮最愛的歌... 謝金燕今紐約登台 將唱豬哥亮最愛的歌...
2017/05/21 06:46
阿信吊胃口 520最想對大家說2個字... 阿信吊胃口 520最想對大家說2個字...
2017/05/20 23:19
豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走 豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
2017/05/21 07:13
豬哥亮病床吐露遺憾 謝金燕將為父秀這橋段 豬哥亮病床吐露遺憾 謝金燕將為父秀這橋段
2017/05/21 07:09
豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
2017/05/21 06:00
頭七後喚豬哥亮入夢 謝金晶盼父親抱抱 頭七後喚豬哥亮入夢 謝金晶盼父親抱抱
2017/05/21 06:54
（影音）豬哥亮為彌補謝金晶 生前做這件事超催淚 （影音）豬哥亮為彌補謝金晶 生前做這件事超催淚
2017/05/21 07:25
暮光女超潮平頭登坎城 不甩服裝規定沒在怕 暮光女超潮平頭登坎城 不甩服裝規定沒在怕
2017/05/21 07:29
豬哥亮頭七顯靈化金蛾探望…兒女淚灑靈堂 豬哥亮頭七顯靈化金蛾探望…兒女淚灑靈堂
2017/05/21 07:12
甄子丹這樣寵小孩 卻讓女兒掩面跪地 甄子丹這樣寵小孩 卻讓女兒掩面跪地
2017/05/21 07:27
（圖多）台粉太強大！太妍手機搶拍應援：我真的很愛台灣！ （圖多）台粉太強大！太妍手機搶拍應援：我真的很愛台灣！
2017/05/21 07:33
鷹眼再搭緋紅女巫 坎城合體打片 鷹眼再搭緋紅女巫 坎城合體打片
2017/05/21 07:22
《失眠》香港票房開紅盤 黃秋生開砲轟電檢 《失眠》香港票房開紅盤 黃秋生開砲轟電檢
2017/05/21 07:35
520最強啦啦隊！「神力女超人」加持中信兄弟 520最強啦啦隊！「神力女超人」加持中信兄弟
2017/05/21 07:33
太妍開高衩飆美嗓 熱情獻吻誇台粉 太妍開高衩飆美嗓 熱情獻吻誇台粉
2017/05/21 06:00
中村獅童發現罹癌 大恩人竟是老婆 中村獅童發現罹癌 大恩人竟是老婆
2017/05/21 06:00
賴佩霞憶豬哥亮淚崩 9戲院重映大釣哥 賴佩霞憶豬哥亮淚崩 9戲院重映大釣哥
2017/05/21 06:00
兒女守靈笑談豬哥亮 讓爸吃「這個」一定翻臉 兒女守靈笑談豬哥亮 讓爸吃「這個」一定翻臉
2017/05/21 08:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.