豬哥亮頭七顯靈化金蛾探望…兒女淚灑靈堂

豬哥亮頭七法會，現場一隻金蛾停駐。（記者趙世勳攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝後，兒女昨替他舉行頭七法會，正當家屬離開靈堂，進行儀式時，晚間10點，竟意外飛來一隻金蛾，被認為是豬哥亮頭七顯靈；到連家屬完成法會儀式，重返靈堂，即使在師公進行道教儀式的嘈雜聲響中，被驚動的金蛾仍打死不退，堅持駐留原地，與兒女維持最近也最遙遠的距離。

豬哥亮頭七法會，謝佑穎（左）、謝順福（右）。（記者趙世勳攝）

據記者觀察，這隻金蛾從晚間9點就飛來靈堂，一待就不願離去，即使工作人員為重新布置靈堂，搬著巨大的致哀花籃進進出出，金蛾仍不為所動，似是豬哥亮不捨兒女，堅持等家屬回到靈堂；晚間11點左右，家屬結束頭七儀式，拖著疲憊身軀回來，令人驚奇的是，原本停留不動的金蛾竟開始有了動作，微弱的移動著。

工作人員至此也發現狀況不尋常，似乎認為金蛾可能是豬哥亮化身，立刻通報家屬，謝金晶第一個哭紅了眼飛奔而出，其他家屬也跟著衝出來，豬家整群人圍著金蛾看，忍不住淚灑靈堂，其中似還有人哭喊出聲「應該是爸爸沒錯」，大家瞬間笑開，一家人顯得悲傷又開心，又哭又笑，稍微紓解思念亡父之情。

豬哥亮頭七法會，謝金晶對停駐的金蛾感到好奇。（記者趙世勳攝）

但可惜的是，謝金燕遵照亡父遺願，赴紐約開唱，無從與頭七回家探視的亡父見上一面，但正如她所說，自稱「出國深造」卻沒到過美國的豬哥亮現已有任意門，一定會到場觀看她演出。