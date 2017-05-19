草彅剛抱狗逛街 神情憔悴舉止怪異

草彅剛現身街頭，但舉止十分怪異，並疑似在街頭哭泣。（翻攝自《FRIDAY》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本長青偶像男團SMAP解散近半年，各個成員動向還是觀眾們的關注焦點，曾經扮「杯緣子」熱傳網路的草彅剛，近日卻傳出舉止怪異。

根據日本今日出刊的雜誌《FRIDAY》指出，42歲的草彅剛出沒東京住宅區，同時神情憔悴，手上抱著一隻狗。草彅剛時而坐在街上沉思，時而低頭擦眼，疑似掉下眼淚，讓人想起他在2009年也曾經因為在公園全裸而被抓進警局的怪異行為。

草彅剛不僅穿女裝扮「杯緣子」，更要挑戰各種高難度動作。（翻攝自網路）

根據報導指出，草彅剛目前沒有工作在身，上週五下午他帶著愛犬現身街頭，現場距離他住的地方約有10km距離，逗留一會兒之後，草彅剛抱住狗狗開始漫步，一下子將狗放入布袋，一下子又放小狗出來一齊散步。當中甚至坐在人行道哽咽、吸鼻涕，好像正在哭泣。

當記者趨近草彅剛身邊表明身份並問起他正在做什麼的時候，草彅剛立即起身回答：「散步。」但問到SMAP及事業等問題時，他立即回答：「對不起，我不能回答這些。」當時草彅剛身上沒有酒味，卻顯得相當恍神。