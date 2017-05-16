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與黃尚禾險打起來 涂善存入戲嚇到張軒睿

2017/05/16 19:53

張軒睿（左）、涂善存一同出席《我的未來男友》卡司發佈會。（三立提供）

記者吳志偉／台北報導〕影音平台Vidol自製旗艦威劇《我的未來男友》今天（5/17）舉辦卡司發佈會，主要演員黃尚禾、張軒睿、程予希、涂善存及庭萱一同出席。大夥因拍戲建立起好交情，黃尚禾分享再換戲服空檔，會玩RAP主題接龍，他先起頭B-BOX，然後所有人輪流接，涂善存自招反應最慢，黃尚禾說：「他接不下去時，還會不好意思的跟著節拍搖頭。」涂善存則害羞回：「我就是太緊張了啦！」

涂善存（左起）、庭萱、黃尚禾一同出席《我的未來男友》卡司發佈會。（三立提供）

涂善存劇中角色獨立又霸氣，黃尚禾形容他的狀態很像一個「員外」，接著又開玩笑說：「還是色員外！」戲裡黃尚禾飾演張軒睿的哥哥，兩人戲外也以兄弟相稱，只不過外表冷酷的黃尚禾，讓人有種距離感，加上又是他們這群演員中最資深、最年長的演員，讓大家一開始都不敢跟他講話或是開玩笑，庭萱說：「第一次見面時覺得他的氣場很強，但相處下來覺得人很好。」

程予希（左）、庭萱出席《我的未來男友》卡司發佈會。（三立提供）

黃尚禾笑著透露，有一次演完吵架戲，由於自己演得太逼真，所有人都愣住看著他不敢跟他講話，他立刻搞笑緩和情緒；張軒睿則爆料，戲剛開拍不久，有一次黃尚禾與涂善存在對一場爭鋒相對的戲，兩人入戲到全場的人都嚇到，張軒睿說：「他們吵到好像真的快打起來了，我心想『不就是讀本而己嗎』？」

涂善存出席《我的未來男友》卡司發佈會。（三立提供）黃尚禾出席《我的未來男友》卡司發佈會。（三立提供）

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