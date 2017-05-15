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豬哥亮給星二代正能量 50分鐘完成歌曲獻媽媽

2017/05/15 21:47

豬哥亮（右）給創作歌手李建軒許多鼓勵。（邦寧娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕豬哥亮因大腸癌病逝，昔日歌廳秀老友康雷充滿不捨，誇他是台灣的經典，康雷兒子是創作歌手李建軒，難忘小時候常跟著爸爸去看錄影，經常會遇到豬哥亮，總是給他正能量鼓勵。

康雷今談到：「聽到這個噩耗或許心裡早有準備，但心裡仍有太多太多的不捨，因為，豬大哥是台灣的經典，他很願意提攜後進，是值得尊敬的好大哥。台灣國寶豬哥亮大哥一路好走。」

康雷老婆張鴻則說：「謝謝豬大哥在我還是新人的時候就提攜我，豬大哥是一個非常疼惜演藝圈的大哥，因為他自己本身就是苦過來的，非常想念他。很難過豬大哥在後期被病痛折磨，希望所有人都能夠重視自己的健康。」

李建軒（中）的爸媽和豬哥亮都有交情。（邦寧娛樂提供）

李建軒談到：「爸爸跟豬大哥本身交情就很深，小時候就有見過豬大哥，因為爸爸錄影的時候都會帶著我，豬大哥是一位和藹可親的長輩，對於新人常常給予正面能量的鼓勵和支持，今天聽到了這個不幸的消息，我也翻了翻手機找到了6年前和豬大哥的合照，那時的我非常青澀甚至還沒有想要真正闖歌壇這條路，但那時候豬大哥其實就已經對我有很大的期許，我會好好努力！不讓任何人失望，不讓自己失望！」

昨天母親節，李建軒陪媽媽吃飯，突然靈感來了，回家花了50分鐘就創作出一首《有一個人》送給媽媽，媽媽聽了當場感動落淚。

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