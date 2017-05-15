才在巴黎擦身前妻凱蒂 阿湯哥又將與舊愛妮可基嫚碰頭
湯姆克魯斯（兩圖右）繼先前差點在巴黎與前妻凱蒂荷姆斯（左圖左）擦身後，現在又即將在澳洲與另一名前妻妮可基嫚（右圖左）碰頭。（合成圖，翻攝自celebuzz、每日郵報）
〔記者陳昱均／綜合報導〕最近在法國巴黎忙拍新片《不可能的任務6》的好萊塢男星「阿湯哥」湯姆克魯斯，最近似乎與舊愛們十分有緣，日前差點才在巴黎當地，與已經離婚5年的前妻凱蒂荷姆斯、還有女方新歡傑米福克斯碰頭，小倆口下榻的飯店距離阿湯哥拍攝場地才相隔幾條街；現在他好不容易將結束在巴黎的拍攝，轉移陣地到澳洲去為另一部即將上映的新片《神鬼傳奇》（The Mummy），只是萬萬沒想到又可能會碰到另外一名舊愛，也就是與他結婚11年、目前也已經離婚長達16年了的影后妮可基嫚，讓雙方的公關簡直為這即將到來的「尷尬碰頭」傷透腦筋。
凱蒂荷姆斯（左圖左）與傑米福克斯（左圖右）這對秘戀4年的情侶檔，最近被爆在一起在巴黎合體約會，而凱蒂荷姆斯的前夫湯姆克魯斯（右圖）恰好也在當地拍攝《不可能的任務6》。（合成圖，翻攝自debate.com.mx、Lainey Gossip）
湯姆克魯斯本月將離開巴黎，飛到澳洲去為新片《神鬼傳奇》做宣傳，然而他的舊愛妮可基嫚也預計將要到澳洲黃金海岸，準備拍攝參演的DC新片《水行俠》（Aquaman），根據《New Idea》報導，阿湯哥與妮可基嫚雙方的公關部門，都被這即將到來、且肯定會吸引各界關注的前好萊塢金童玉女再次聚首碰頭一事搞得焦頭爛額，消息人士爆料：「在湯姆跟妮可之間還有些沒收拾完的爛攤子，完全沒有人想看到2人再次碰頭。」由於這將會是2人離婚16年來，首次於妮可基嫚的故鄉澳洲重新聚首的機會，勢必將掀起巨大輿論，因此目前就有不少相關工作人員正為此忙翻天，不斷進行會議與協商，以確保2人屆時不會真正碰到面。
湯姆克魯斯（左）與妮可基嫚（右）被爆2人之間還有一些未解決的爛攤子，因此雙方的公關部門都在極力避免讓2人到時候有可能會在澳洲碰到面。（翻攝自Vanity Fair）
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