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阿湯哥巴黎忙拍新片 前妻在附近爽與影帝新歡約會

2017/05/13 10:04

凱蒂荷姆斯（左圖左）與傑米福克斯（左圖右）這對秘戀4年的情侶檔，最近被爆在一起在巴黎合體約會，而凱蒂荷姆斯的前夫湯姆克魯斯（右圖）恰好也在當地拍攝《不可能的任務6》。（合成圖，翻攝自debate.com.mx、Lainey Gossip）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢男星「阿湯哥」湯姆克魯斯最近在法國巴黎忙拍新片《不可能的任務6》，目前已經被狗仔捕捉到不少片場照片，除了在街頭穿著帥氣皮衣騎乘重機外，還有精彩的高空吊鋼索場面，他甚至還被目擊搭乘直升機直接到片場，令人期待萬分。然而，就在阿湯哥忙於工作之時，與他離婚已有5年的前「阿湯嫂」凱蒂荷姆斯，現在則與金獎影帝新歡傑米福克斯愛得火熱，在秘戀4年後不只被目擊外出約會，傳出有意公開戀情，最近也甜蜜合體約會，沒想到選擇的地點竟就在巴黎，距離阿湯哥的拍片現場才相隔幾條街！

阿湯哥最近在法國巴黎忙拍《不可能的任務6》。（翻攝自Comic Book Movie）

根據《PEOPLE》報導，凱蒂荷姆斯在當地時間7日飛抵法國，在當地的一間飯店與早就在那邊忙拍由李奧納多狄卡皮歐監製的新片《羅賓漢》（Robin Hood）的男友傑米福克斯會合；而在9日時，傑米福克斯則被爆出席該片的殺青宴，行程滿檔。相較之下，前去會男友的凱蒂荷姆斯就顯得優哉許多，在巴黎時雖然力圖保持低調，不過仍被目擊路邊吃三明治、到書店買書的模樣，中間甚至還一度經過男友傑米福克斯的拍攝現場。只不過，有趣的是，9日阿湯哥的拍攝場地，才剛好在距離傑米福克斯及凱蒂荷姆斯下榻的飯店才幾條街的地方，這3人竟這樣意外在巴黎「相聚」，不過幸好並沒有碰到面，免除了不必要的尷尬；而傑米福克斯與凱蒂荷姆斯，後來也已在11日搭機離開當地。

凱蒂荷姆斯（左）與傑米福克斯（右）這幾年來將戀情隱藏得相當好，上月初才終於被路人拍攝到一起共進晚餐的模樣。（翻攝自Hollywood Life）

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