布蘭妮台灣首唱吸海外粉 下週搶先曝光...

流行天后布蘭妮出道18年，將於6月13日首度來台開唱。（翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕流行天后布蘭妮出道18年，日前終於宣告將於6月13日首度來台開唱，消息讓台灣粉絲超興奮，演唱會門票昨中午開賣，也吸引不少資深歌迷前往ibon機台前排隊搶票。主辦單位表示，目前門票即將完售，也透露下週將搶先釋出一段布蘭妮向台粉打招呼的影片，預先替演唱會熱身。

流行天后布蘭妮出道18年，將於6月13日首度來台開唱。（IME tw提供）



布蘭妮台灣首唱於6月13日在南港展覽館舉行，布蘭妮日前也親自在臉書向台粉催票，「很興奮將首度在台北演出！門票這週六（5/13）就要開賣囉！」

今早一度傳出該演唱會票房不如預期，僅賣出6成，對此，主辦單位駁斥，昨天中午進行第一波機台售票後，立刻啟動清票機制，下午4時再度釋出並開放網路購票，才會讓人誤會。不過，目前售票網站上仍有部分區域顯示「熱賣中」，想購票的民眾，仍可至ibon機台或網站上購買。

主辦也透露，因泰國演唱會門票已完售，台灣演唱會也吸引不少來自東南亞的粉絲購票，甚至也有來自歐洲的粉絲買票，對台灣票房深具信心。