桃園電影節揭幕 印尼版「阿信」真人現身

開幕片《母親大人》女主角祖米妮出席開幕式共襄盛舉。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2017桃園電影節今日舉行開幕儀式，市長鄭文燦與開幕片《母親大人》女主角祖米妮和滿場觀眾共襄盛舉，這部有印尼版「阿信」之稱的電影改編真人真事，女主角藍本是現任印尼副總統的媽媽，片中呈現美味的印尼菜餚、美麗精緻的印尼沙龍與獨特的印尼社會生活排場，加上美麗的印尼自然風光，讓觀眾十分讚嘆。

旋風般抵台的印尼影后祖米妮，親民作風讓人印象深刻，不僅和工作人員逛市場、嚐小吃，加上她在電影中給人的溫柔教師、慈愛母親的形象，吸引老少觀眾將她團團圍住，她也迅速與大家打成一片。爽朗的祖米妮也不斷開啟IG直播，即時將台灣觀眾的熱情傳回印尼，在開幕式上特別換穿印尼傳統服飾，感謝桃園電影節的邀請。

來自印尼的祖米妮與全場觀眾開心玩自拍。（桃園電影節提供）

除了來自印尼的祖米妮，包括南韓釜山影展策展人洪孝淑、澳洲電影《健美皇后》和《俠盜賓漢》兩位導演夏沙及馬修、中國獨立製片張獻民等人，也專程前來參加。桃園市長鄭文燦表示，電影節難得之處是讓觀眾有機會看到商業、主流電影之外的各國好片，希望桃園能慢慢培養起觀影人口，並打造成電影的國度，並以本次開幕片《母親大人》講述印尼媽媽溫柔而堅定的維護自己的家庭的故事，預祝全體觀眾母親節快樂。