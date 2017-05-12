被川普點名「沒才華」 脫口秀主持人興奮喊「耶」

被川普（左）公開點名罵「沒才華」的脫口秀主持人史提芬荷伯（右），不僅完全沒生氣，還在節目中興奮到大喊「耶」。（合成圖，翻攝自Amplify、New York Daily News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕知名脫口秀《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert）的主持人史提芬荷伯不僅口才絕佳、幽默風趣，針砭起時事更是常常一針見血，主持風格飽受關眾喜愛，十分不滿川普的他，也總是靠在節目中諷刺川普而備受推崇，雖然不久前才因諷刺川普的嘴巴只有適合拿來為俄國總統普丁口交而惹議、一度引發部分觀眾杯葛，要求將他開除，不過後來美國聯邦通信委員會並沒有對他開罰，他仍繼續主持節目，甚至還引起了川普本人的注意。川普最近受訪時才工開酸史提芬荷伯「沒才華」，沒想到史提芬荷伯的反應竟是開心到在節目中大喊「耶」，逗笑眾人。

史提芬荷伯口才與主持功力一流，深受不少觀眾喜愛。（翻攝自Esquire）

一向不吝嗇在公開受訪時抨擊他人的川普，日前在接受《時代雜誌》訪問時，就談到了總是在節目上攻擊他的史提芬荷伯，表示：「大家可以看到像荷伯這樣的人根本毫無才華可言，他說的話不僅完全不好笑，還很下流齷齪，然而大家卻讓小孩看他的節目」，宣稱自己曾上過該節目，認為那完全是被高估的一個節目，荷伯僅是因為自己快被電視台炒魷魚才不斷攻擊自己，完全展現出對對方的不滿之情。

川普日前接受《時代雜誌》訪問時，直接公開批評史提芬荷伯沒才華、主持的節目一點也不好笑。（翻攝自Business Insider）

而在美國當地時間11日的《荷伯報到》節目中，史提芬荷伯自己就主動提及被川普「點名」一事，不僅完全不惱，反而興奮表示：「美國總統本人親自在追蹤我跟我的節目，我只有一個字想說，耶！」興奮喜悅滿溢的模樣笑翻眾人。不僅如此，史提芬荷伯也繼續發揮過去狠虧川普的「本色」，搞笑回應：「川普先生，我知道有很多你不懂的事，但是我從來沒想過這些事情的其中之一竟會成為一種娛樂事業，你難道不知道我已經試了整整一年才讓你說出我的名字嗎？」認為川普真的太過克制，足足忍了一年才點名自己，讓他開心直呼：「現在你做到了，我贏了！」

史提芬荷伯幽默表示自己整整罵了川普一整年，才終於得到他的回應、被對方點名，為此甚至開心到不行。（翻攝自Business Insider）