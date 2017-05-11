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（影音）男全裸露鳥任女同志把玩 驚呼：像沒毛的貓

2017/05/11 20:26

《TA們說》推出新單元《超自然震動》，主持人Loho全裸貢獻自己的「小鳥」給女同志觸摸。（出類映像提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕網路同志人氣節目《TA們說》自播出第一季節目後好評不斷，持續在官方YouTube頻道以及中國各大視頻網站延燒話題，總點閱率次數已破千萬。製作團隊最近再推出限時特別企劃單元《超自然震動》，播出後獲得網友廣大迴響。

《TA們說》推出新單元《超自然震動》，主持人Loho全裸貢獻自己的「小鳥」給女同志觸摸。（出類映像提供）　

期間限定的新單元《超自然震動》從5/8起為期1個月，週一到週五每天播出10分鐘，並找來之前《TA們說》節目班底彩虹聯萌的阿該、金大班及LOHO輪流搭配主持，日前播出《女同志賞鳥初體驗》在網路上反應熱烈，探討女同志之所以會是女同志，是因為沒有接觸過異性的身體，於是安排3位女同志來賓戴上手套碰觸主持人Loho的性器官，真實呈現女同志們的反應。有人看到後「小Loho」後，驚呼「像一隻沒有毛的貓」，還有人形容摸起來像是「塩酥雞店的魷魚」、「熱狗」，相當逗趣。

《TA們說》推出新單元《超自然震動》，主持人Loho全裸貢獻自己的「小鳥」給女同志觸摸。（出類映像提供）

影片中為突破一般大眾對同志性向的誤解，主持人LOHO全裸犧牲上陣貢獻「小鳥」，3位女同志來賓不僅近距離觀察，更發表其觸感如何，大膽尺度令人血脈噴張，更有不少男網友在下面留言，自願擔綱第二批「賞鳥者」，讓Loho緊張萬分、發抖的說：「只限女同志報名啦！」

《TA們說》推出新單元《超自然震動》，主持人Loho全裸貢獻自己的「小鳥」給女同志觸摸。（出類映像提供）《TA們說》推出新單元《超自然震動》，主持人阿該、金大班、LOHO日前訪問知名公民老師兼社運人士黃益中。（翻攝自黃益中臉書）《TA們說》節目班底LOHO最近在推出的新單元《超自然震動》擔任主持人。（翻攝自YouTube）

影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。

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