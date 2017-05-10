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Jolin琵琶別抱？新歌交給蔡媽決定

2017/05/10 14:42

蔡依林推出新歌《讓愛傳出去》，唱了兩個版本由媽媽挑選。（凌時差）〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林為公益獻愛，推出數位單曲《讓愛傳出去》，不過這次天后找來環球數位發行，並非過去合作的華納音樂，對此Jolin的經紀人王永良表示：「新歌就是請環球數位上架，與華納的合作一直很愉快。」解釋這次就是專案合作，唱片約尚未開始洽談。

Jolin與大愛合作的新歌《讓愛傳出去》，其實是2004年大愛電視台的連續劇主題曲，她年初在公益活動上，看到小朋友合唱這首歌，她聽了後決定要重新編曲配唱，期望透過歌聲，將愛散播到各地。

蔡依林推出新歌《讓愛傳出去》。（圖：凌時差）此外，Jolin的媽媽是多年的慈濟志工，Jolin也要把這首歌，做為送給媽媽的母親節禮物，Jolin在跟製作人討論時，特別配唱了溫馨、輕快兩個不同版本的編曲，結果最後難以抉擇，交由蔡媽做決定。

蔡媽在聽了單曲後，則選擇了溫馨版本，她直呼：「很感人，很有感覺。」單曲將於5月12日數位上架。

至於Jolin的新專輯進度？王永良表示，Jolin這一個月都在「閉關」做音樂，目前收到了幾首歌，可是都還沒有歌詞，今年會照計畫推出幾首單曲，新專輯則沒那麼快。

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