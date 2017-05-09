林奕含小說出版社 為代貼聲明致歉

作家林奕含日前自殺，遺作小說《房思琪的初戀樂園》引起社會討論補教教師運用權力關係誘姦學生。（翻攝字臉書）〔記者楊媛婷／台北報導〕作家林奕含日前自殺，遺作小說《房思琪的初戀樂園》引起社會討論補教教師運用不正當的權力關係誘姦學生。林奕含過世後，父母三度發出聲明，第一次聲明由該書出版社「游擊文化」代貼於臉書專頁，游擊文化今天則發出聲明表示，以出版社代貼父母聲明確有疏失，必須公開道歉與交代，但也強調並非是因為受到政府機關警告、壓抑家屬聲音，僅是因為「沒有任何人可以代替作者（奕含）本人說話」。

游擊文化強調，當初轉發林奕含父母聲明是為了平息當下的謠言與各種紛擾不安，但當初應該除了轉發聲明外，應該也必須同時標註出版社的立場，並強調沒有任何人或機關團體，可以代替作家本人說話，也指出就出版社的立場而言，關於「房思琪到底是不是林奕含」本人的爭議、關於作品與作者經歷間的對照問題，「不僅無禮，也有違理解創作者的心意。」並強調作者不會希望創作僅被簡約為一則誘姦事件。

出版社的聲明也表明，房思琪之所以絕望，並不僅是來自於補教老師李國華的誘姦，「更包含了遠遠近近的整個社會沒有人能夠站在她的位置。」

林奕含父母總共發出3次聲明，第一次聲明指出書中的內容片段來自女兒的親身經驗，並期許未來社會不會再有第2個房思琪，後來又表示書中描寫的內容不盡然全數是女兒的親身遭遇，但仍強調愈突顯的是書中主角房思琪的苦與痛，第三度聲明則是表示除了女兒受害外，還有另外3名受害者。

游擊文化聲明全文如下：

自4/28以來，對於各方的關心，我們有些話想說。尤其是以出版社身分代轉奕含父母聲明一事，經過社內連日的辯論與檢討，是認確有疏失，需要公開道歉與交待。

首先報告當時的處理經過。4/28的凌晨至上午，我們都與奕含親友持續聯繫著，同時也不斷重新檢視過往與奕含本人的互動紀錄，確保所有將來的相關事宜能最大程度符合她的意願、以及出版當時的承諾。奕含父母在溝通協調的過程中決定自行發出聲明，或許因心情過於慌亂而措辭不夠精確、訊息流散，致使網友爭相質疑來源的真實性。是以我們決定出面代轉，擔任證實消息來源的統一窗口，承接奕含父母與大眾之間的對話需求。也在後續與奕含父母的溝通過程中，重新站在出版社的位置發出聲明，協助澄清歧義，並且應對媒體記者朋友的詢問。

我們轉發父母聲明的原意，是為了緩解當下的紛擾與不安。但經過數日的內部檢討，我們深知當時的決定和處理方式並不完備，第一時間確實忽略了出版社本身的責任與主體性。

我們反省當初比較理想的做法，應該是在轉發奕含父母聲明的當下，就同時加註出版社的立場。這樣的註記不是教條式的警語，也並非因為受到政府機關警告、壓抑家屬的聲音，而是希望提醒一個簡單、卻常心急忘記的基本立場：沒有人可以代替奕含說話。即使是父母、親友或者出版社，也都只能代表各自的聲音──我們確實無法置身事外，但我們的發言更應該強調每個角色位置本身的侷限性。就算有些事曾經與本人密切且慎重地討論過，這也已經永遠停留在過去的、我們所認知的奕含。我們對自己的期許是，仍然以出版社對作家的承諾、及實際互動中其本人表達過之意願作為第一考量，也盡力照顧家人與親密之人的心情。

從出版社的位置，我們特別想說：關於「房思琪是不是林奕含」、關於作品內容與作者經歷之間的對應關係，這個問題不僅無禮，更有違理解創作者的心意。即使是「改編自真人真事」的故事，在藝術化、美學化的過程中也可能經歷繁複的拆解與變造，單從作品就要拼湊出所謂的真相不只徒勞，作者也不會希望自己的創作僅僅被化約為一則誘姦事件。

對於慘劇，也許人人都想追查、都想聲討。可是房思琪的絕望不只是來自李國華，更包含了遠遠近近的整個社會沒有人能夠站在她的位置。每個人的想像力和同理心都有其極限，不要放棄理解與感受，但擅自解讀、認定他人痛苦的形狀，只是一種自我感覺良好下的心安理得。

作者堅持書寫並出版這本小說，乃是基於「使這個慘絕人寰的故事被看見」的強烈期望；而「被看見」，對奕含來說的意義更是基於文學形式上的。當初決定一起出版，確實經過與作者反覆的討論與釐清。她並不害怕可能誘發獵奇的窺伺眼光，但也絕不想要讀者把作品當成按圖索驥的八卦指引。這份出版希望能用一種更溫柔的可能接待她，因此，比起一本書的呈現究竟該用多少價錢衡量、換取，我們一直更在意的都是《房思琪的初戀樂園》中所工筆細寫的：有人的痛苦無法和解──相信買書的人也是如此在意。

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