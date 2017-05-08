校園拍戲又惹議！ 劇組第一時間竟先刪留言

由沈建宏（右3）、卓文萱（左3）等人主演的新戲《兵荒馬亂的愛情》在校園取景，劇組挨批妨礙學生權益。（翻攝自《兵荒馬亂的愛情》粉絲專頁）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由周湯豪和孟耿如主演的《鐘樓愛人》，上月才被暨南大學學生指控劇組不僅在下課時段封機車道，還在校園內私設吸菸區，妨礙學生權益，另一新戲《兵荒馬亂的愛情》日前在中央大學校區內拍攝，也惹來學生po文「靠北」，更直指劇組在第一時間秒刪抗議留言，企圖「河蟹」。

《兵荒馬亂的愛情》在圖書館拍攝的片段惹來學生抱怨連連。（翻攝自《兵荒馬亂的愛情》粉絲專頁）

中央大學學生昨po文抗議，《兵荒馬亂的愛情》拍攝時選在上下課的尖峰時段，封住連接學生宿舍、綜教館、管理學院和理學院等的校園要道百花川，「沒有任何事先通知，沒有規劃任何應對措施」，嚴重影響師生上課教學時間，劇組更直接把吊車開進學校的必經道路，劇組人員也直接大喇喇在車上抽菸，種種行為惹火中央大學師生。



不少學生擁入劇組粉絲專頁留言抗議，卻反遭刪留言，企圖「毀屍滅跡」，直到學生發文痛罵惹來眾聲撻伐後，該劇組昨才公開道歉，表示「會加強管理及改進」，對於學生埋怨上周在圖書館被擋道的情況，劇組強調申請拍攝時間是在5月1日至4日，「此事非本劇組所為」。

《兵荒馬亂的愛情》表明5月3日拍攝時已在圖書館一、二樓張貼告示，並未阻止同學活動及借閱書籍，對此，中央大學學生看了更火，怒嗆：「現場一大群人在一樓樓梯口處拍攝，請問這樣是很方便學生借閱嗎？」砲轟道歉聲明根本是馬後炮又避重就輕，「難道只要有事先申請，所有自私、不道德的影響他人行為，都應該被合理化、被包容原諒？」雙方槓上。

《兵荒馬亂的愛情》向中央大學學生道歉。（翻攝自《兵荒馬亂的愛情》粉絲專頁）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆