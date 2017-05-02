（有雷）史上最難彩蛋 《星際2》5片尾哏埋超深

《星際異攻隊2》片尾畫面，不忘致敬漫畫初代「星際異攻隊」成員。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕漫威新片《星際異攻隊2》全球票房告捷，五彩繽紛歡樂風格受到廣大粉絲喜愛。漫威系列最為人津津樂道的｢片尾」畫面傳統這回當然也沒少，而且還同時給了觀眾5段片尾！不過應該有不少觀眾看完之後抓著頭走出戲院，原來這些個哏埋超深，不是重度粉絲還真看不出箇中奧秘。

首先第一段是全片最動人角色「勇度」的副手「克雷林」西恩昆恩，他戴上勇度的「原型鰭」正吹口哨練習飛箭，雖然還不熟練害到「德克斯」，不過大抵確定他將繼承勇度在星際異攻隊的位子。順戴一提他也是導演詹姆士昆恩的親弟弟。

《星際異攻隊2》「克雷格」演員西恩昆恩（左），是導演詹姆士昆恩的親弟弟。（翻攝自網路）

第二段可以看到席維斯史特龍與楊紫瓊兩大巨星再度現身，兩人飾演的「史達克」、「阿爾塔」（加上勇度和聲演「Mainframe」的歌手麥莉希拉）其實是漫畫中「元祖」星際異攻隊成員，兩人還是一對戀人。

接著則是本片女反派「至高族大祭司阿耶莎」決心復仇的喊話，她對著一黃色的繭將其命名為「亞當」，指的就是「魔士亞當」，原設定是阿耶莎的雙胞胎，能力極強，甚至曾奪下「薩諾斯」的「無限手套」為「復仇者聯盟」解圍。

能力超強的「魔士亞當」名字出現在《星際異攻隊2》片尾畫面，暗示他即將登場。（翻攝自網路）

第四段則是全片亮點，「格魯特」已經長大成「中二屁孩」歷經叛逆期，推測之後星際異攻隊成員們再出現時，故事時空又會再往後一些。

「小格魯特」無疑是《星際異攻隊2》全片亮點，片尾畫面中他再度出場表現。（翻攝自網路）

最後一段則是漫威大家長史丹李二度現身，在片中他是「觀察者」族的一員，他們鮮少干預世事，負責監視全宇宙的各個時空並留下歷史，由整個漫威宇宙的創作者史丹李來詮釋，真是再貼切不過。

此外，史丹李的台詞中，提到了他曾是一名「聯邦快遞員」，呼應《美國隊長3：英雄內戰》中，他扮演的角色（把「鋼鐵人」名字錯叫成史坦克的那位），除了置入性行銷外，也說明了史丹李在漫威的客串生涯中，原來都是同一個角色，實現了著名的粉絲理論。

《星際異攻隊2》現正上映中。

漫威作者史丹李在《星際異攻隊2》中戲分「吃重」，飾演「觀察者」巧妙呼應他的現實身分。（翻攝自網路）