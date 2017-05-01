限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）《Produce 101》台練習生賴冠霖 輸比賽仍被點名

2017/05/01 11:43

17歲台灣練習生賴冠霖，被導師讚眼神非常銳利勾人，表現優異。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣選秀節目《Produce 101》推出第二季男生版，參賽者們無不使出渾身解數練習與表演，希望獲得評審青睞及人氣，因此歌唱、舞蹈、饒舌都要全方位兼顧，更要比拚最重要的「男子氣慨」，昨天播出的第4集是分組對抗賽，17歲台灣練習生賴冠霖和「NU'EST」成員「白虎」姜東昊等人組隊，對抗另一組由李大輝、朴志訓等人氣選手組成的「復仇者隊」，雖然最後前者比賽成績輸了，但卻因表現優異在網路掀起討論。

17歲台灣練習生賴冠霖，被導師讚眼神非常銳利勾人，表現優異。（翻攝自YouTube）

兩組隊伍同樣表演「防彈少年團」的知名歌曲《男子漢》，但「復仇者隊」有粉絲基本盤，人氣和知名度都贏，因此在南韓影音平台「Naver TV」上點閱數較高，但在全球影音平台YouTube上，卻是賴冠霖的組別獲得更高的點閱率及關注，在比賽現場時也不斷被導師稱讚氣勢十足，賴冠霖更是特別被點名，指他年紀輕輕眼神卻非常到位，且先前被發現不會跳舞，也透過練習進步不少，網友們也給賴冠霖組高評價，直說：「從歌唱、表演到饒舌都是最棒的。」

賴冠霖組。（翻攝自YouTube）

復仇者組。（翻攝自YouTube）

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

賴冠霖組：

復仇者隊：

相關新聞

推薦新聞
《通靈少女》阿樂為何非得死？導演這樣解答 《通靈少女》阿樂為何非得死？導演這樣解答
2017/05/01 08:25
3個月零收入 海倫清桃出賣C奶搏翻身 3個月零收入 海倫清桃出賣C奶搏翻身
2017/05/01 06:30
新崛江裸胸少女：假奶不是要給別人看 新崛江裸胸少女：假奶不是要給別人看
2017/05/01 07:18
艾蜜莉裸照曝光 32C魔鬼身材辣翻 艾蜜莉裸照曝光 32C魔鬼身材辣翻
2017/05/01 06:41
為愛爆瘦18公斤 張君雅告白狠被打槍 為愛爆瘦18公斤 張君雅告白狠被打槍
2017/05/01 09:06
1周做3次 最美麗港姐添子仍無望 1周做3次 最美麗港姐添子仍無望
2017/05/01 07:52
為何現在還是單身？林志玲自嘲「這點」不吸引男生 為何現在還是單身？林志玲自嘲「這點」不吸引男生
2017/05/01 07:07
（獨家）「車界女神」閃離T台 跳槽東森擠走金鐘得主 （獨家）「車界女神」閃離T台 跳槽東森擠走金鐘得主
2017/05/01 07:09
（影音）周董為何吼保安「滾出去」 原因是這個… （影音）周董為何吼保安「滾出去」 原因是這個…
2017/05/01 07:15
周杰倫被點名 可能遭中國查稅 周杰倫被點名 可能遭中國查稅
2017/05/01 07:20
瑪丹娜愛女比基尼曬辣肉 露毛沒在怕 瑪丹娜愛女比基尼曬辣肉 露毛沒在怕
2017/05/01 08:54
（獨家）要求演員簽反台獨承諾書 陳意涵中國當導演惹議 （獨家）要求演員簽反台獨承諾書 陳意涵中國當導演惹議
2017/05/01 10:55
辣媽主播撂狠話 「要讓那人付出代價」 辣媽主播撂狠話 「要讓那人付出代價」
2017/05/01 08:47
年薪只付得起10萬 當「他」經紀人好可憐 年薪只付得起10萬 當「他」經紀人好可憐
2017/05/01 08:18
（影音）可惡想去！VR爽看SOD 蔡阿嘎闖18禁「AV包廂」 （影音）可惡想去！VR爽看SOD 蔡阿嘎闖18禁「AV包廂」
2017/05/01 09:04
《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」 《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」
2017/05/01 08:18
拒認中國土豪 阿嬌靠自己買豪宅 拒認中國土豪 阿嬌靠自己買豪宅
2017/05/01 07:08
先前打死不認罹癌 前蝙蝠俠突招「正從癌症康復中」 先前打死不認罹癌 前蝙蝠俠突招「正從癌症康復中」
2017/05/01 09:25
《羅根》重回大銀幕！這版本只在美國上映 《羅根》重回大銀幕！這版本只在美國上映
2017/05/01 07:10
李寶英為救愛女豁出去 勇撲歹徒打又踢 李寶英為救愛女豁出去 勇撲歹徒打又踢
2017/05/01 07:07
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.