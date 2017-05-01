（影音）《Produce 101》台練習生賴冠霖 輸比賽仍被點名

17歲台灣練習生賴冠霖，被導師讚眼神非常銳利勾人，表現優異。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣選秀節目《Produce 101》推出第二季男生版，參賽者們無不使出渾身解數練習與表演，希望獲得評審青睞及人氣，因此歌唱、舞蹈、饒舌都要全方位兼顧，更要比拚最重要的「男子氣慨」，昨天播出的第4集是分組對抗賽，17歲台灣練習生賴冠霖和「NU'EST」成員「白虎」姜東昊等人組隊，對抗另一組由李大輝、朴志訓等人氣選手組成的「復仇者隊」，雖然最後前者比賽成績輸了，但卻因表現優異在網路掀起討論。

17歲台灣練習生賴冠霖，被導師讚眼神非常銳利勾人，表現優異。（翻攝自YouTube）

兩組隊伍同樣表演「防彈少年團」的知名歌曲《男子漢》，但「復仇者隊」有粉絲基本盤，人氣和知名度都贏，因此在南韓影音平台「Naver TV」上點閱數較高，但在全球影音平台YouTube上，卻是賴冠霖的組別獲得更高的點閱率及關注，在比賽現場時也不斷被導師稱讚氣勢十足，賴冠霖更是特別被點名，指他年紀輕輕眼神卻非常到位，且先前被發現不會跳舞，也透過練習進步不少，網友們也給賴冠霖組高評價，直說：「從歌唱、表演到饒舌都是最棒的。」

賴冠霖組。（翻攝自YouTube）

復仇者組。（翻攝自YouTube）

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賴冠霖組：

復仇者隊：