被莎莉賽隆虧吻起來像「死魚」 馮迪索氣炸了！

馮迪索（右）與莎莉賽隆（左）在《玩命關頭8》中有一幕吻戲，但2人對這一吻的反應卻是天差地別。（翻攝自Hindustan Times）

〔記者陳昱均／綜合報導〕《玩命關頭8》目前上映才短短2周，在全球票房就已締造超過9億美金（約273億新台幣）的佳績，在各地都開出票房紅盤。而該片最受矚目的除了馮迪索與巨石強森2名硬漢之間的不和傳聞外，其實另一個關鍵則是由影后莎莉賽隆飾演的「賽芙」，在劇中綁架了馮迪索飾演的「唐老大」的前女友及其兒子，讓他反過來與「家人」們自相殘殺，成了引發本片重要轉折的焦點人物2人甚至還有一場吻戲，馮迪索事後更到處炫耀說：「這是我人生中最棒的一吻」；不料莎莉賽隆卻完全不給他面子，回嗆他吻起來像「死魚」，而馮迪索聽完簡直不敢相信，整個被氣炸了。

莎莉賽隆（左）這次在《玩命關頭8》裡的角色將成為讓馮迪索（右）所飾演的「唐老大」去背叛「家人們」的關鍵。（翻攝自film.it）

先前馮迪索在接受《USA Today》訪問時，大讚莎莉賽隆是個很棒的吻戲對手演員，更十分享受地表示：「吻跟嘴唇都是不會騙人的，她真的做得超好」，並到處炫耀這是他人生中有過最棒的一吻；但後來莎莉賽隆本人在《艾倫秀》上聊及此事時，整個人只能尷尬大笑，回應：「我真的不懂，我整個就像是個要對他做這樣可怕事情的瘋女人一樣，而他就只是僵硬地站在那，雖然他的角色確實必須這樣啦...不過感覺就像條死魚」，甚至補充：「我喜歡我的男人更有動感一些」，引發爆笑。

馮迪索（左）不斷對外炫耀與莎莉賽隆（右）的吻戲是「人生最棒的一吻」，沒想到對方卻說他吻起來像死魚。（翻攝自Hollywood.com）

因此，最近換馮迪索上《艾倫秀》時，主持人艾倫狄珍妮整個毫不客氣地將莎莉賽隆所說的原話整段傳述給他聽，當聽到自己原本開心稱為「是人生最美好的一吻」被對方形容成「吻起來像死魚」時，馮迪索整個人被震驚到跳了起來，大呼：「什麼？！天啊，你們說我看起來像條死魚嗎？」還氣憤難平地表示：「首先，妳不應該在為優秀動畫《海底總動員2：多莉去哪兒？》中「多莉」一角的配音員艾倫面前提到死魚，更不應該把我跟一條死魚拿來對比！」激動反應笑翻眾人，不過也讓人見證2名演員的幽默與深厚好感情。

馮迪索（左）在聽到自己被形容成「死魚」後，震驚又氣到整個人都跳了起來。（翻攝自YouTube）

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