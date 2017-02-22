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根本楊冪複製人 正妹替身挨轟炒作開嗆了

2017/02/22 19:07

楊冪（左）的替身（右）大眼白膚引起討論。（合成圖，翻攝自楊冪、卓亨瑜微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪和趙又廷主演的《三生三世十里桃花》目前正在熱播中，虐心的劇情讓不少觀眾的情緒跟著上上下下，人氣相當高。而近日，楊冪劇中的替身被曝光，白膚大眼又激似本尊的長相引起熱議，不過由於有人質疑她炒新聞，這讓她相當不爽，在微博公然開嗆！

楊冪（左）的替身（右）和本尊某些角度超神似。（合成圖，翻攝自楊冪、卓亨瑜微博）

日前，楊冪在《三生三世十里桃花》中的替身卓亨瑜被曝光，她不僅長得五官標緻，還超激似本尊，尤其卓私底下的生活自拍照，某些角度根本完美複製楊冪，分不清誰是誰的超高相似度引起粉絲一陣討論。不過，也有酸民質疑卓是故意扮演楊冪，只是拍了張照上傳，根本沒有去劇組拍戲。

楊冪（左）的替身（右）私底下也和楊冪長得超像。（合成圖，翻攝自楊冪、卓亨瑜微博）

對於酸民的各種「炒作」抨擊，卓亨瑜相當不滿在微博開砲，她澄清自己確實去劇組拍了1天，幫楊冪替了1個鏡頭，更回嗆說「我好像不欠你們什麼」，要酸民不喜歡就走。而《三生三世十里桃花》的劇組也在微博發文力證因為楊冪行程緊湊，卓確實當了楊冪的背替，更誇卓也很漂亮，解開酸民認為卓炒作的疑惑。

卓亨瑜和《三生三世十里桃花》劇組都對於替身一事發微博。（合成圖，翻攝自《三生三世十里桃花》、卓亨瑜微博）

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