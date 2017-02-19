「確有虛偽不實」！國片獲800萬輔導金遭文化部撤銷

《帶我去月球》發想自已故歌手張雨生同名歌曲，由劉以豪（左起）、宋芸樺、李銓、嚴正嵐、石知田、姚愛甯等人主演。（資料照，記者胡舜翔攝）〔記者盧家豪／台北報導〕文化部上月公告第2梯次國產電影長片輔導金獲選名單，《帶我去月球》一片喜獲800萬輔導金，卻傳出片商為符合申請規定，而把送審資料上的導演名字改掛他人，引起爭議，今文化部重審結果出爐，發聲明指出「確有虛偽不實」，將依相關規定處分。

聲明全文：文化部影視局今（18）日就《帶我去月球》輔導金申請案導演資格及相關文件涉虛偽不實乙案召開會議，並由申請者「好好電影工作室有限公司」提供書面資料及現場說明。就該公司當事人之提件與説明，以及影視局所蒐集資料，顯示確有虛偽不實之虞，影視局將依輔導金相關規定處分。

文化部重申，國片輔導金係公務預算，皆應依相關補助要點辦理，將要求影視局依105年度國產電影長片輔導金辦理要點，研處該案取消補助相關事宜。

為從制度面建立爭議解決機制，文化部未來將成立獨立於原奬補助審查單位，由文化部外聘法規委員及學者專家組成之評議機制，檢視爭議個案是否違反相關規定，以及檢討審查過程，作為公平解決爭議之機制。