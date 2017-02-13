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認與李國毅不聊天 連俞涵：非常喜歡這種感覺

2017/02/13 17:28
《如朕親臨》男女主角李國毅、連俞涵爆出不和傳聞。（資料照，記者陳逸寬攝）《如朕親臨》男女主角李國毅、連俞涵爆出不和傳聞。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔即時新聞／綜合報導〕偶像劇《如朕親臨》正在播映中，卻傳出男女主角李國毅、連俞涵不合的傳言，因為李國毅原本屬意的女主角是任容萱，兩人對此傳聞紛紛否認，李國毅自責作為戲劇圈前輩，對於有諸多不適應的連俞涵應有更多保護，而連俞涵近日接受媒體專訪，也強調非常非常喜歡與李國毅之間的「partner」關係。

根據《壹週刊》報導，在被問到曾經合作過的男演員吳慷仁、林佑威、李國毅之間的關係，連俞涵答覆表示，吳慷仁與李國毅對她來說都是很好的「partner」，「我們基本上就是不聊天，不說多餘的事情，工作就直接進入狀況，我非常非常喜歡這樣的partner。」

連俞涵形容，她與partner就是一旦有攝影機對著他們，他們就會馬上進入狀況，但只要沒有攝影機，他們就做各自的事情，「我不知道他在幹嘛，他也不知道我在幹嘛。」她強調，「我非常喜歡這種感覺」。

連俞涵還談到，自己私底下對於地球暖化的問題相當關注，臉書上有時也會寫些環保、公益理念的事情，記者聯想到她與男星炎亞綸頗相似，她也贊同表示，「我覺得他（炎亞綸）很妙欸，我覺得他是一個非常聰明的人，雖然我不認識他，但我覺得他好有正義感…很有邏輯。」

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